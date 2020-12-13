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Кто достанется Динамо и Шахтеру? Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы – ОНЛАЙН трансляция
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют жеребьевку 1/16 второго по значимости клубного европейского турнира.
В Лиге Европы весной тоже будет крайне интересно. "Рома", "Арсенал", "Наполи", "Лестер", "Милан", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и, конечно же, донецкий "Шахтер" с киевским "Динамо" – ведущие европейские клубы узнают своих соперников и поспорят за трофей.
ТРАНСЛЯЦИЯ начнется в понедельник, 14 декабря – в 13:55 по киевскому времени.
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wavo81
13.12.2020 в 17:19
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