Кто достанется Динамо и Шахтеру? Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы – ОНЛАЙН трансляция

Журналисты UA-Футбол прокомментируют жеребьевку 1/16 второго по значимости клубного европейского турнира.

В Лиге Европы весной тоже будет крайне интересно. "Рома", "Арсенал", "Наполи", "Лестер", "Милан", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и, конечно же, донецкий "Шахтер" с киевским "Динамо" – ведущие европейские клубы узнают своих соперников и поспорят за трофей.

ТРАНСЛЯЦИЯ начнется в понедельник, 14 декабря – в 13:55 по киевскому времени.