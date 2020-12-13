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Кто достанется Динамо и Шахтеру? Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы – ОНЛАЙН трансляция

Лига Европы
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Кто достанется Динамо и Шахтеру? Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы – ОНЛАЙН трансляция
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют жеребьевку 1/16 второго по значимости клубного европейского турнира.

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В Лиге Европы весной тоже будет крайне интересно. "Рома", "Арсенал", "Наполи", "Лестер", "Милан", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и, конечно же, донецкий "Шахтер" с киевским "Динамо" – ведущие европейские клубы узнают своих соперников и поспорят за трофей.

ТРАНСЛЯЦИЯ начнется в понедельник, 14 декабря – в 13:55 по киевскому времени.

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Милан Лестер Сити жеребьевка Лиги Европы
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Комментарии (1)
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wavo81
13.12.2020 в 17:19
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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