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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: где и когда смотреть церемонию
В понедельник Динамо и Шахтер узнают соперников в плей-офф Лиги Европы
В понедельник, 14 декабря в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примут участие два украинских клуба - Динамо и Шахтер.
В Украине прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Также онлайн процедуру можно посмотреть на официальном сайте УЕФА. Начало жеребьевки плей-офф Лиги Европы в 14:00.
Добавим, что на UA-Футбол будет текстовая трансляция жеребьевки. Также канал UA-Футбол в YouTube проведет аудио трансляцию церемонии.
Напомним, что Шахтер будет сеяным. Вероятные соперники горняков: Антверпен, Бенфика, Брага, Црвена Звезда, Гранада, Лилль, Маккаби, Мольде, Олимпиакос, Реал Сосьедад, Зальцбург, Вольфсберг, Славия и Янг Бойз. С российским Краснодаром в связи с агрессией РФ против Украины донецкая команда встретиться не сможет.
Динамо попало в число не сеяных команд. Список его потенциальных соперников Милан, Аякс, Арсенал, Брюгге, Динамо Загреб, Хоффенхайм, Лестер, Байер, Манчестер Юнайтед, Наполи, ПСВ, Рейнджерс, Рома, Тоттенхэм и Вильярреал.
Добавим, что Динамо и Шахтер на этом этапе не смогут встретиться друг с другом.
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