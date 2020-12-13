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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: где и когда смотреть церемонию

Лига Европы
(1 голосов)

В понедельник Динамо и Шахтер узнают соперников в плей-офф Лиги Европы

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: где и когда смотреть церемонию
Новина українською

В понедельник, 14 декабря в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примут участие два украинских клуба - Динамо и Шахтер.

В Украине прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Также онлайн процедуру можно посмотреть на официальном сайте УЕФА. Начало жеребьевки плей-офф Лиги Европы в 14:00.

Трансляцию телеканалов Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Добавим, что на UA-Футбол будет текстовая трансляция жеребьевки. Также канал UA-Футбол в YouTube проведет аудио трансляцию церемонии.

Напомним, что Шахтер будет сеяным. Вероятные соперники горняков: Антверпен, Бенфика, Брага, Црвена Звезда, Гранада, Лилль, Маккаби, Мольде, Олимпиакос, Реал Сосьедад, Зальцбург, Вольфсберг, Славия и Янг Бойз. С российским Краснодаром в связи с агрессией РФ против Украины донецкая команда встретиться не сможет.

Динамо попало в число не сеяных команд. Список его потенциальных соперников Милан, Аякс, Арсенал, Брюгге, Динамо Загреб, Хоффенхайм, Лестер, Байер, Манчестер Юнайтед, Наполи, ПСВ, Рейнджерс, Рома, Тоттенхэм и Вильярреал.

Добавим, что Динамо и Шахтер на этом этапе не смогут встретиться друг с другом.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) жеребьевка Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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wavo81
13.12.2020 в 17:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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