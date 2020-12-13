Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: где и когда смотреть церемонию

В понедельник, 14 декабря в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примут участие два украинских клуба - Динамо и Шахтер.

В Украине прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1 . Также онлайн процедуру можно посмотреть на официальном сайте УЕФА. Начало жеребьевки плей-офф Лиги Европы в 14:00 .

Трансляцию телеканалов Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Добавим, что на UA-Футбол будет текстовая трансляция жеребьевки. Также канал UA-Футбол в YouTube проведет аудио трансляцию церемонии.

Напомним, что Шахтер будет сеяным. Вероятные соперники горняков: Антверпен, Бенфика, Брага, Црвена Звезда, Гранада, Лилль, Маккаби, Мольде, Олимпиакос, Реал Сосьедад, Зальцбург, Вольфсберг, Славия и Янг Бойз. С российским Краснодаром в связи с агрессией РФ против Украины донецкая команда встретиться не сможет.

Динамо попало в число не сеяных команд. Список его потенциальных соперников Милан, Аякс, Арсенал, Брюгге, Динамо Загреб, Хоффенхайм, Лестер, Байер, Манчестер Юнайтед, Наполи, ПСВ, Рейнджерс, Рома, Тоттенхэм и Вильярреал.

Добавим, что Динамо и Шахтер на этом этапе не смогут встретиться друг с другом.