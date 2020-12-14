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Динамо и Шахтер узнают соперников. Сегодня - жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Текстовая онлайн трансляция жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, 14.12.2020
Сегодня, 14 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. На этом этапе продолжают борьбу два украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер", которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Чемпионов. UA-Футбол в этой новости проведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги Европы. Также на сайте будет доступен аудио комментарий процедуры.
Участники первого раунда плей-офф
За трофей продолжают борьбу 12 победителей групп Лиги Европы, 12 команд, занявших вторые места, и восемь команд, которые финишировали третьими в группах Лиги Чемпионов. 12 победителей групп и четыре команды из Лиги Чемпионов с самым высоким рейтингом попали в число сеяных, среди них и донецкий "Шахтер", остальные соответственно не сеяные, в том числе и "Динамо". Сеяные команды первые матчи противостояний сыграют на выезде.
|Сеяные
Арсенал
Аякс
Байер
Брюгге
Вильярреал
Динамо Загреб
Лестер
Манчестер Юнайтед
Милан
Наполи
ПСВ
Рейнджерс
Рома
Тоттенхэм
Хоффенхайм
Шахтер
|Не сеяные
Антверпен
Бенфика
Брага
Вольфсберг
Гранада
Динамо Киев
Зальцбург
Краснодар
Лилль
Маккаби
Мольде
Олимпиакос
Реал Сосьедад
Славия
Црвена Звезда
Янг Бойз
Ограничения при жеребьевке
В одну пару на стадии 1/16 финала не смогут попасть команды, которые играли в одной группе Лиги Европы. Также не будет пар из одного чемпионата. Традиционно УЕФА разводит украинские и российские клубы из-за нападения России на Украину. Таким образом, "Шахтер" наверняка не сыграет с "Краснодаром".
Базовые даты матчей
Первые поединки запланированы на 18 февраля, ответные - на 25. Традиционно матчи будут проходить в два временных слота - в 19:55 и в 22:00. Уже 26-го февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Напомним, сегодня также состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
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