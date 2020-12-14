Динамо и Шахтер узнают соперников. Сегодня - жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 14 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. На этом этапе продолжают борьбу два украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер", которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Чемпионов. UA-Футбол в этой новости проведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги Европы. Также на сайте будет доступен аудио комментарий процедуры.

Участники первого раунда плей-офф

За трофей продолжают борьбу 12 победителей групп Лиги Европы, 12 команд, занявших вторые места, и восемь команд, которые финишировали третьими в группах Лиги Чемпионов. 12 победителей групп и четыре команды из Лиги Чемпионов с самым высоким рейтингом попали в число сеяных, среди них и донецкий "Шахтер", остальные соответственно не сеяные, в том числе и "Динамо". Сеяные команды первые матчи противостояний сыграют на выезде.

Сеяные

Арсенал

Аякс

Байер

Брюгге

Вильярреал

Динамо Загреб

Лестер

Манчестер Юнайтед

Милан

Наполи

ПСВ

Рейнджерс

Рома

Тоттенхэм

Хоффенхайм

Шахтер Не сеяные

Антверпен

Бенфика

Брага

Вольфсберг

Гранада

Динамо Киев

Зальцбург

Краснодар

Лилль

Маккаби

Мольде

Олимпиакос

Реал Сосьедад

Славия

Црвена Звезда

Янг Бойз

Ограничения при жеребьевке

В одну пару на стадии 1/16 финала не смогут попасть команды, которые играли в одной группе Лиги Европы. Также не будет пар из одного чемпионата. Традиционно УЕФА разводит украинские и российские клубы из-за нападения России на Украину. Таким образом, "Шахтер" наверняка не сыграет с "Краснодаром".

Базовые даты матчей

Первые поединки запланированы на 18 февраля, ответные - на 25. Традиционно матчи будут проходить в два временных слота - в 19:55 и в 22:00. Уже 26-го февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, сегодня также состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.