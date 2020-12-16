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Виктор Грачев радуется жребию украинских клубов, но предостерегает Динамо опытом Зенита

Лига Европы
(1 голосов)

По поводу "Брюгге"

Виктор Грачев радуется жребию украинских клубов, но предостерегает Динамо опытом Зенита
Новина українською

64-летний экс-футболист Виктор Грачев, который был нападающим "Шахтера" в 1980-х и в начале 1990-х, оценил жребий "Динамо" и "горняков" в 1/16 Лиги Европы.

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Давно нашим командам так не улыбалась фортуна. Особенно "Шахтеру". Конечно, такое везение надо было заслужить высоким рейтингом. Не забывайте и о 2 нынешних победах над "Реалом". Конечно, я смотрю в будущее с энтузиазмом. При всем уважении к израильскому клубу, не думаю, что тель-авивский "Маккаби" может создать нам хоть какие-то проблемы. Хороший соперник, чтобы готовиться к 1/8 финала.

Киевлянам тоже мог попасть гипотетический "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед". Но хорошо, что жребий упал на "Брюгге". Хотя прошлогодние воспоминания отнюдь не являются приятными для киевлян. С тех пор клуб из Фландрии не стал слабее. Он уверенно лидирует в чемпионате и хорошо выступал в своей группе Лиги чемпионов.

Достаточно вспомнить 2 победы над "Зенитом" - 2:1 и 3:0. Или героическую битву вдесятером против "Лацио", когда только перекладина на последней минуте спасла римлян от позора. Однако и Луческу за последние месяцы поднял "Динамо". Поэтому в этой паре я бы дал 50 на 50. Стоит учесть, что "Брюгге" будет иметь солидную игровую практику, в отличие от динамовцев.

Матчи 1/16 Лиги Европы состоятся 18 (первый поединок) и 25 (ответный) февраля.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Виктор Грачев Лига Европы Брюгге Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
gazeta.ua

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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
16.12.2020 в 08:30
Рубрика «Предостережения Драчева». А где же «Мысли старого рагуля Маркевича» и «Маразмы Йожиковича»?
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+1
-7
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 10:28
Якщо мета атаки тролів Динамо - відштовхнути від сайта адекватних читачів, то може вже час адмінам сайту якось показати своє існування?
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+5
-1


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