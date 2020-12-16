Виктор Грачев радуется жребию украинских клубов, но предостерегает Динамо опытом Зенита

64-летний экс-футболист Виктор Грачев, который был нападающим "Шахтера" в 1980-х и в начале 1990-х, оценил жребий "Динамо" и "горняков" в 1/16 Лиги Европы.

Давно нашим командам так не улыбалась фортуна. Особенно "Шахтеру". Конечно, такое везение надо было заслужить высоким рейтингом. Не забывайте и о 2 нынешних победах над "Реалом". Конечно, я смотрю в будущее с энтузиазмом. При всем уважении к израильскому клубу, не думаю, что тель-авивский "Маккаби" может создать нам хоть какие-то проблемы. Хороший соперник, чтобы готовиться к 1/8 финала.

Киевлянам тоже мог попасть гипотетический "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед". Но хорошо, что жребий упал на "Брюгге". Хотя прошлогодние воспоминания отнюдь не являются приятными для киевлян. С тех пор клуб из Фландрии не стал слабее. Он уверенно лидирует в чемпионате и хорошо выступал в своей группе Лиги чемпионов.

Достаточно вспомнить 2 победы над "Зенитом" - 2:1 и 3:0. Или героическую битву вдесятером против "Лацио", когда только перекладина на последней минуте спасла римлян от позора. Однако и Луческу за последние месяцы поднял "Динамо". Поэтому в этой паре я бы дал 50 на 50. Стоит учесть, что "Брюгге" будет иметь солидную игровую практику, в отличие от динамовцев.