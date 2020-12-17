Манор Соломон выделил игроков Маккаби

Израильский легионер донецкого Шахтера полузащитник Манор Соломон рассказал о самых известных игроков в составе будущего соперника в 1/16 ЛЕ - тель-авивского Маккаби

Есть замечательные молодые футболисты, например, Ионафан Коэн и Дан Глазер. Они хорошо взаимодействуют с опытными исполнителями, такими как Шеран Йейни, Эйтан Тиби, Эяль Голаса. Думаю, это придает команде хорошего баланса.

На мой взгляд, у них слишком крепкая средняя линия - Перетц, Голаса, Глазер и другие ... Команда хорошо подготовлена ​​физически, играет мощно, с отличной техникой владения мячом. Будет очень интересно! Я и сам в предвкушении.