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Манор Соломон выделил игроков Маккаби

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будущие соперники

Манор Соломон выделил игроков Маккаби
Новина українською

Израильский легионер донецкого Шахтера полузащитник Манор Соломон рассказал о самых известных игроков в составе будущего соперника в 1/16 ЛЕ - тель-авивского Маккаби

Есть замечательные молодые футболисты, например, Ионафан Коэн и Дан Глазер. Они хорошо взаимодействуют с опытными исполнителями, такими как Шеран Йейни, Эйтан Тиби, Эяль Голаса. Думаю, это придает команде хорошего баланса.

На мой взгляд, у них слишком крепкая средняя линия - Перетц, Голаса, Глазер и другие ... Команда хорошо подготовлена ​​физически, играет мощно, с отличной техникой владения мячом. Будет очень интересно! Я и сам в предвкушении.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Шахтар

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