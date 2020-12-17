Де Пена: С момента последнего противостояния Брюгге стал сильнее. Но и Динамо тоже

Уругвайский вингер " Динамо " Карлос де Пена вспомнил противостояние с "Брюгге" в прошлом сезоне и поделился ожиданиями от новой встречи в 1/16 финала Лиги Европы.

- Карлос, как оценишь жребий для "Динамо"? Соперник мог попасться намного серьезнее…

- Считаю, что "Брюгге" - очень хорошая команда. Ведь они выбили нас в прошлом сезоне на пути в группу Лиги чемпионов. Они показывают хороший футбол. Нам придется нелегко, хотя шансы пройти у нас, конечно же, есть. И они вполне реальные.

- Ты принимал участие в тех играх с "Брюгге" в прошлом году. Чем они тебе запомнились?

- Запомнились как два очень тяжелых матча. В Бельгии мы играли лучше, чем в Киеве и вполне могли вырвать ничью. Домашнюю игру мы начали очень хорошо, открыли счет, но не могли увеличить свое преимущество в счете, забить еще. И все пошло не по плану. Но в этом заслуга и "Брюгге", это сильная команда, в составе которой играют хорошие футболисты.

- Как ты думаешь, с момента того противостояния "Брюгге" стал сильнее, ослаб или остался примерно на том же уровне?

- Думаю, стал сильнее. Они сохранили состав и даже укрепили его несколькими игроками, которых я знаю. Эти игроки должны были усилить команду.

- А "Динамо" за это время стало сильнее?

- Считаю, что мы тоже стали сильнее. У нас есть своя философия, и мы играем вместе в нынешнем составе уже довольно-таки долгое время. При этом наши молодые футболисты все время прибавляют.

- В этом сезоне вы уже играли на вылет с другим бельгийским клубом, "Гентом". Как в целом оценишь уровень бельгийских клубов, выступающих в Европе?

- В целом клубы из Бельгии любят и умеют играть в хороший, красивый футбол, контролировать ход игры. "Брюгге" - действующий чемпион и лидер текущего чемпионата, так что эта команда – лучший представитель бельгийского футбола на данный момент. Оценим этот уровень в феврале.

- Какие впечатления оставил дебютный для тебя сезон в Лиге чемпионов?

- Нужно учитывать, что в группе нам попались два топ-клуба, с которыми было очень тяжело добыть положительный для нас результат. Если быть реалистами, то нашей объективной целью было пройти в весеннюю часть еврокубков, как минимум добыть путевку в Лигу Европы. С этой задачей мы справились.