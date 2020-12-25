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Соперник Шахтера по 1/16 финала Лиги Европы отправил в отставку главного тренера
Дела Маккаби Т-А в чемпионате идут не лучшим образом
"Маккаби" из Тель-Авива объявил об отставке главного тренера Георгиоса Дониса и его штаба.
Командой пока что руководит Патрик ван Леувен, который ранее работал директором академии "Шахтера".
Напомним, что именно "Маккаби" является соперником "Шахтера" по 1/16 финала
После 12 туров в местном чемпионате команда идет на 3-м месте, отставая от лидера на 8 очков.
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Источник:Официальный сайт Маккаби
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Комментарии (4)
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Krass36 (Кривой Рог)
25.12.2020 в 22:50
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Просто Квашин (Харьков)
25.12.2020 в 22:32
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Steelen (Запорожье)
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seroshan (Киев)
25.12.2020 в 22:46
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