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Соперник Шахтера по 1/16 финала Лиги Европы отправил в отставку главного тренера

Лига Европы
(1 голосов)

Дела Маккаби Т-А в чемпионате идут не лучшим образом

Соперник Шахтера по 1/16 финала Лиги Европы отправил в отставку главного тренера
Новина українською

"Маккаби" из Тель-Авива объявил об отставке главного тренера Георгиоса Дониса и его штаба.

Командой пока что руководит Патрик ван Леувен, который ранее работал директором академии "Шахтера".

Напомним, что именно "Маккаби" является соперником "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы.

После 12 туров в местном чемпионате команда идет на 3-м месте, отставая от лидера на 8 очков.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Георгиос Донис Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Комментарии (4)
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Krass36 (Кривой Рог)
25.12.2020 в 22:50
Та не... Никто никуда не уйдет надолго. Это просто они хотят наших запутать, чтоб типа расслабились. Израиль - он и в Африке Израиль
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
25.12.2020 в 22:32
Тренер не захотел за деньги проигрывать.... поэтому поставили экс-директора шахтьоровского....
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+1
-2
Steelen (Запорожье)
25.12.2020 в 22:06
Это плохо, потому что у них с новым тренером и после зимнего отдыха будет всплеск энтузиазма и самоотдачи.
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0
-2
seroshan (Киев)
25.12.2020 в 22:46
Какой зимний отдых?Чемп Израиля не отдыхает
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+1
0


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