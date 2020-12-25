Соперник Шахтера по 1/16 финала Лиги Европы отправил в отставку главного тренера

"Маккаби" из Тель-Авива объявил об отставке главного тренера Георгиоса Дониса и его штаба.

Командой пока что руководит Патрик ван Леувен, который ранее работал директором академии "Шахтера".

Напомним, что именно "Маккаби" является соперником "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы .

После 12 туров в местном чемпионате команда идет на 3-м месте, отставая от лидера на 8 очков.