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Филиппов: Хочется, чтобы Динамо и Шахтер встретились в финале Лиги Европы

Лига Европы
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Такой посыл - да богу в уши

Филиппов: Хочется, чтобы Динамо и Шахтер встретились в финале Лиги Европы
Новина українською

Украинский форвард бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов прокомментировал выступление украинских команд в еврокубках.

"Начну с "Зари". Ребята молодцы и все, наверное, заметили, что они ближе к концу группового раунда разыгрались, почувствовали нужный ритм, нашли свой футбол. Победы над АЕКом и "Лестером" — тому доказательство. Жалко, что первые три игры они, можно сказать, провалили. После этого тяжело было исправить ситуацию.

По поводу "Динамо" все понимали, что у них сложная группа и что они будут бороться за выход в Лигу Европы с "Ференцварошем". Киевляне молодцы, вышли в Лигу Европы, я их с этим поздравляю. Я думаю, третье место в группе Лиги чемпионов – это хороший результат.

Тяжело было поверить, что "Шахтер", попав в такую сложную группу, сможет дважды обыграть "Реал" и дважды сыграть вничью с "Интером". Конечно, обидно, что так сыграли с "Боруссией", от которой много голов пропустили. Но, думаю, "горняки" уже сделали анализ над ошибками. Молодцы, вышли в Лигу Европы. Это хороший турнир, в котором, я уверен, и "Динамо", и "Шахтер" пройдут как можно дальше. Хочется, чтобы "Динамо" и "Шахтер" встретились в финале Лиги Европы", - сказал Филиппов.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Источник:
sport.ua

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