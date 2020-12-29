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Филиппов: Хочется, чтобы Динамо и Шахтер встретились в финале Лиги Европы
Такой посыл - да богу в уши
Украинский форвард бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов прокомментировал выступление украинских команд в еврокубках.
"Начну с "Зари". Ребята молодцы и все, наверное, заметили, что они ближе к концу группового раунда разыгрались, почувствовали нужный ритм, нашли свой футбол. Победы над АЕКом и "Лестером" — тому доказательство. Жалко, что первые три игры они, можно сказать, провалили. После этого тяжело было исправить ситуацию.
По поводу "Динамо" все понимали, что у них сложная группа и что они будут бороться за выход в Лигу Европы с "Ференцварошем". Киевляне молодцы, вышли в Лигу Европы, я их с этим поздравляю. Я думаю, третье место в группе Лиги чемпионов – это хороший результат.
Тяжело было поверить, что "Шахтер", попав в такую сложную группу, сможет дважды обыграть "Реал" и дважды сыграть вничью с "Интером". Конечно, обидно, что так сыграли с "Боруссией", от которой много голов пропустили. Но, думаю, "горняки" уже сделали анализ над ошибками. Молодцы, вышли в Лигу Европы. Это хороший турнир, в котором, я уверен, и "Динамо", и "Шахтер" пройдут как можно дальше. Хочется, чтобы "Динамо" и "Шахтер" встретились в финале
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