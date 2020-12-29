Филиппов: Хочется, чтобы Динамо и Шахтер встретились в финале Лиги Европы

Украинский форвард бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов прокомментировал выступление украинских команд в еврокубках.

"Начну с "Зари". Ребята молодцы и все, наверное, заметили, что они ближе к концу группового раунда разыгрались, почувствовали нужный ритм, нашли свой футбол. Победы над АЕКом и "Лестером" — тому доказательство. Жалко, что первые три игры они, можно сказать, провалили. После этого тяжело было исправить ситуацию.

По поводу "Динамо" все понимали, что у них сложная группа и что они будут бороться за выход в Лигу Европы с "Ференцварошем". Киевляне молодцы, вышли в Лигу Европы, я их с этим поздравляю. Я думаю, третье место в группе Лиги чемпионов – это хороший результат.