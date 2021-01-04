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Скрипник: Провели бездарный матч с АЕКом, а вот поединок с Лестером всем понравился

Лига Европы
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Итоги еврокубкового похода луганчан подбил главный тренер команды

Скрипник: Провели бездарный матч с АЕКом, а вот поединок с Лестером всем понравился
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Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник дал оценку вступлениям своей команды в групповом раунде Лиги Европы.

"Из-за наших ошибок мы провели бездарный матч против греческого АЕКа на своем поле. Ну и всем понравилась наша домашняя игра с одной из лучших команд Англии "Лестером".

Опыт мы получили значительный. Мы все анализируем и разговариваем об этом с ребятами. Второй круг группового турнира мы провели качественно. А вот в первых трех играх мы действовали неуверенно", - сказал Скрипник.

Напомним, что "Заря" в своей группе с "Брагой", "Лестером" и АЕКом заняла третье место, надрав 6 очков.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
Sport Arena

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