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Скрипник: Провели бездарный матч с АЕКом, а вот поединок с Лестером всем понравился
Итоги еврокубкового похода луганчан подбил главный тренер команды
Главный тренер "
"Из-за наших ошибок мы провели бездарный матч против греческого АЕКа на своем поле. Ну и всем понравилась наша домашняя игра с одной из лучших команд Англии "Лестером".
Опыт мы получили значительный. Мы все анализируем и разговариваем об этом с ребятами. Второй круг группового турнира мы провели качественно. А вот в первых трех играх мы действовали неуверенно", - сказал Скрипник.
Напомним, что "Заря" в своей группе с "Брагой", "Лестером" и АЕКом заняла третье место, надрав 6 очков.
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