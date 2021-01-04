Скрипник: Провели бездарный матч с АЕКом, а вот поединок с Лестером всем понравился

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник дал оценку вступлениям своей команды в групповом раунде Лиги Европы.

"Из-за наших ошибок мы провели бездарный матч против греческого АЕКа на своем поле. Ну и всем понравилась наша домашняя игра с одной из лучших команд Англии "Лестером".

Опыт мы получили значительный. Мы все анализируем и разговариваем об этом с ребятами. Второй круг группового турнира мы провели качественно. А вот в первых трех играх мы действовали неуверенно", - сказал Скрипник.