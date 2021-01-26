Динамо надеется провести домашний матч ЛЕ с Брюгге со зрителями

16 февраля "Динамо" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге". Встреча состоится на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

По информации Meta-ratings, с учётом улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине в целом, столичный клуб в ближайшее время не исключает возможности обратиться к киевским властям, чтобы разрешить болельщикам частично посетить домашний поединок с бельгийцами.

Отметим, что в августе прошлого года техногенная комиссия столицы запретила доступ зрителей на футбольные матчи. Однако в ноябре, в порядке исключения, УАФ было предоставлено разрешение на проведение в столице трех матчей национальной и молодёжной сборных страны с участием ограниченного до 30 процентов количества зрителей.

Ранее также УЕФА разрешил допускать зрителей на матчи под своей эгидой в количестве не больше 30 процентов от вместимости арен. При этом подчёркивалось, что такое разрешение клубы изначально должны получить от местных властей.