Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо надеется провести домашний матч ЛЕ с Брюгге со зрителями
В случае, если эпидемиологической ситуация будет улучшаться, клуб намерен обратиться с запросом к властям
16 февраля "Динамо" проведет первый матч 1/16 финала
По информации Meta-ratings, с учётом улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине в целом, столичный клуб в ближайшее время не исключает возможности обратиться к киевским властям, чтобы разрешить болельщикам частично посетить домашний поединок с бельгийцами.
Отметим, что в августе прошлого года техногенная комиссия столицы запретила доступ зрителей на футбольные матчи. Однако в ноябре, в порядке исключения, УАФ было предоставлено разрешение на проведение в столице трех матчей национальной и молодёжной сборных страны с участием ограниченного до 30 процентов количества зрителей.
Ранее также УЕФА разрешил допускать зрителей на матчи под своей эгидой в количестве не больше 30 процентов от вместимости арен. При этом подчёркивалось, что такое разрешение клубы изначально должны получить от местных властей.
Популярное сейчас
- Два гола и ассист. Швед принес победу Мехелену, второй гол на 90+2-й - ВИДЕО
- Милевский называет партнера по Минаю своим "сынком"
- Суркис: Не считаю нужным советоваться со своим главным конкурентом
- Луческу забраковал португальца. Журналисты в ВР словили интересную переписку Григория Суркиса
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО