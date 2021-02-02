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Тайсон, Исмаили, Коноплянка, Мудрик и еще 40 игроков в заявке Шахтера на весеннюю часть ЛЕ
Заявка горняков на весеннюю часть турнира
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В списке А 23 футболиста.
Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко
Защитники: 2. Додо, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо
Нападающий: 10. Жуниор Мораес
21 футболист заявлен по списку Б.
Вратари: 62. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин
Защитники: 15. Виктор Корниенко, 34. Марк Мампасси, 63. Эдуард Козик, 64. Михаил Рудавский, 73. Даниэль Эгбуджо, 77. Валерий Бондарь, 82. Роман Якуба
Полузащитники: 57. Клим Приходько, 61. Георгий Судаков, 67. Денис Свитюха, 68. Владислав Погорелый, 74. Эдвард Кобак, 78. Михаил Хромей, 83. Константин Гуров, 86. Денис Шостак, 91. Михаил Мудрик
Нападающие: 58. Андрей Чирук, 59. Богдан Вьюнник, 65. Даниил Гончарук
Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Маккаби" Тель-Авив. Первый матч состоится 18 февраля в Тель-Авиве, ответный – 25 февраля в Киеве.
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