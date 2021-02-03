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Киевское Динамо подало заявку на матчи Лиги Европы

Лига Европы
(3 голосов)

В нее вошло 24 футболиста

Киевское Динамо подало заявку на матчи Лиги Европы
Новина українською

Киевское "Динамо" подало заявку команды на 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21.

На матчи против бельгийского "Брюгге", которые состоятся 18 февраля (дома) и 25 февраля (на выезде), по списку А заявлены 24 футболиста "Динамо". Игроки по списку В будут заявлены позже.

В частности, в заявку киевлян вошли Артем Беседин, который был дисквалифицирован, а также Сидклей, вернувшийся в "Динамо" после аренды в "Коринтиансе".

Список В может быть дополнен и изменен вплоть до 17 февраля (за 24 часа до матча).

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко,

Защитники: 13. Артем Шабанов, 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 23. Сидклей, 24. Александр Тымчик, 94. Томаш Кендзера

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос де Пена, 15. Виктор Цыганков 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд

Нападающие: 22. Жерсон Родригес, 31. Назарий Русин, 41. Артем Беседин, 89. Владислав Супряга,

Главный тренер: Мирча Луческу

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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shpunt (Rivne)
03.02.2021 в 16:28
А Миколенко де?
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