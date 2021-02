Официально: 22-миллионый новичок Аякса не сыграет за клуб в Лиге Европы

Тяжелая неделя для "Аякса". Как сообщает официальный сайт клуба, амстердамцы не смогут рассчитывать в Лиге Европы на Себастьена Аллера.

Вчера мы сообщали, что клуб по ошибке не внес его в заявку на еврокубки. Сегодня стало известно, что УЕФА не позволит дозаявить форварда, так как ошибка была совершена самим клубом. Зимой за Аллера выложили 22 миллиона евро.

Ajax confirm Sebastian Haller not eligible for Europa League. Administrative error meant former @WestHam man not on list submitted to UEFA. Club record signing too.