  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Официально: 22-миллионый новичок Аякса не сыграет за клуб в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: 22-миллионый новичок Аякса не сыграет за клуб в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Сверху не дали добро

Официально: 22-миллионый новичок Аякса не сыграет за клуб в Лиге Европы
UA-Футбол
Новина українською

Тяжелая неделя для "Аякса". Как сообщает официальный сайт клуба, амстердамцы не смогут рассчитывать в Лиге Европы на Себастьена Аллера.

Читайте такжеПроблемы с памятью или техническая ошибка? Аякс не включил 22-миллионого новичка в заявку на ЛЕ

Вчера мы сообщали, что клуб по ошибке не внес его в заявку на еврокубки. Сегодня стало известно, что УЕФА не позволит дозаявить форварда, так как ошибка была совершена самим клубом. Зимой за Аллера выложили 22 миллиона евро.

Стоит также напомнить, что сегодня основной голкипер клуба получил годовую дисквалификацию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Себастьен Аллер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...