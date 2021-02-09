СМИ: Матч Лиги Европы между Реалом Сосьедад и МЮ пройдет в Италии

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Реалом Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" скорее всего пройдет в Италии. Об этом сообщает El Diario Vasco.

Клуб из Сан-Себастьяна договорился с УЕФА и "Ювентуса" о проведении игры на стадионе "Альянц Стэдиум" в Турине. Осталось только получить разрешение от итальянских властей.

Решение о переносе связано с тем, что в Испании закрыт въезд в страну из Великобритании из-за коронавирусных ограничений.

Как отмечает источник, ответная игра также может пройти на нейтральном поле, которая назначена на 25 февраля.

Матч "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" запланирован на 18 февраля.