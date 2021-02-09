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СМИ: Матч Лиги Европы между Реалом Сосьедад и МЮ пройдет в Италии

Лига Европы
(1 голосов)

Из-за коронавирусных ограничений

СМИ: Матч Лиги Европы между Реалом Сосьедад и МЮ пройдет в Италии
Новина українською

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Реалом Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" скорее всего пройдет в Италии. Об этом сообщает El Diario Vasco.

Клуб из Сан-Себастьяна договорился с УЕФА и "Ювентуса" о проведении игры на стадионе "Альянц Стэдиум" в Турине. Осталось только получить разрешение от итальянских властей.

Решение о переносе связано с тем, что в Испании закрыт въезд в страну из Великобритании из-за коронавирусных ограничений.

Как отмечает источник, ответная игра также может пройти на нейтральном поле, которая назначена на 25 февраля.

Матч "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" запланирован на 18 февраля.




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Манчестер Юнайтед                            

                                                

                        

                            

                                
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Источник:

                                    El Diario Vasco                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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