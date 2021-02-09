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СМИ: Матч Лиги Европы между Реалом Сосьедад и МЮ пройдет в Италии
Из-за коронавирусных ограничений
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Реалом Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" скорее всего пройдет в Италии. Об этом сообщает El Diario Vasco.
Клуб из Сан-Себастьяна договорился с УЕФА и "Ювентуса" о проведении игры на стадионе "Альянц Стэдиум" в Турине. Осталось только получить разрешение от итальянских властей.
Решение о переносе связано с тем, что в Испании закрыт въезд в страну из Великобритании из-за коронавирусных ограничений.
Как отмечает источник, ответная игра также может пройти на нейтральном поле, которая назначена на 25 февраля.
Матч "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" запланирован на 18 февраля.
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