Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Матч Реал Сосьедад - МЮ состоится в Италии
Не слишком ли много переносов?
Коронавирус продолжает мешать проведению футбольных игр. На этот раз, пострадали матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Игра между "Реалом Сосьедад" та "МЮ" не состоится в Испании. Матч перенесен в Италию, а точнее - в Турин. Поединок пройдет 18-го февраля, в 19:55.
???? OFFICIAL ANNOUNCEMENT |#RealSociedad - @manutd will be played in Turin#UEL | #EuropaRS | #AurreraReala pic.twitter.com/HRBWZ940A9— Real Sociedad (@RealSociedadEN) February 9, 2021
Причина переноса прежняя - Испания, как и Германия, временно запретила въезд жителям Британии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Пресс-служба ФК Мариуполь: Владислав Вакула - не наш игрок
- Все дело в ахиллах. Селезнев рассказал свою версию, что случилось на сборах Колоса
- Козловский рассказал о мечте Селезнева в УПЛ и своих взаимоотношениях с президентом Колоса
- Официально: 22-миллионый новичок Аякса не сыграет за клуб в Лиге Европы
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...