Официально: Матч Реал Сосьедад - МЮ состоится в Италии

Коронавирус продолжает мешать проведению футбольных игр. На этот раз, пострадали матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Игра между "Реалом Сосьедад" та "МЮ" не состоится в Испании. Матч перенесен в Италию, а точнее - в Турин. Поединок пройдет 18-го февраля, в 19:55.

