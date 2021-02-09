  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Официально: Матч Реал Сосьедад - МЮ состоится в Италии
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Матч Реал Сосьедад - МЮ состоится в Италии

Лига Европы
(1 голосов)

Не слишком ли много переносов?

Официально: Матч Реал Сосьедад - МЮ состоится в Италии
UA-Футбол
Новина українською

Коронавирус продолжает мешать проведению футбольных игр. На этот раз, пострадали матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Игра между "Реалом Сосьедад" та "МЮ" не состоится в Испании. Матч перенесен в Италию, а точнее - в Турин. Поединок пройдет 18-го февраля, в 19:55.

Причина переноса прежняя - Испания, как и Германия, временно запретила въезд жителям Британии.

Читайте такжеОфициально: Матч 1/8 финала Боруссия М - Ман Сити перенесен в Будапешт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...