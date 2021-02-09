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И снова переносы. Два матча между Арсеналом и Бенфикой пройдут на нейтральном поле

Лига Европы
(1 голосов)

COVID-19, остановись

И снова переносы. Два матча между Арсеналом и Бенфикой пройдут на нейтральном поле
UA-Футбол
Новина українською

Матчи еврокубков продолжают менять места проведения. И снова всему виной коронавирус.

Из-за запрета въезда, оба матча между "Арсеналом" и "Бенфикой" пройдут на нейтральных полях. Команды, напомним, сыграют в рамках 1/16 Лиги Европы.

Лиссабонский клуб примет команду Артеты в Риме, а ответная встреча, в которой формальными хозяевами будут лондонцы, пройдет в Афинах. Также отметим, что правило выездного гола не отменяется.

Напомним, что ранее были перенесены матчи с участием других английских команд - "Ливерпуля", "МЮ" и "Ман Сити".

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В статье: Арсенал (Лондон) Бенфика (Лиссабон)
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Комментарии (1)
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dazo24
09.02.2021 в 21:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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