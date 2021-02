И снова переносы. Два матча между Арсеналом и Бенфикой пройдут на нейтральном поле

Матчи еврокубков продолжают менять места проведения. И снова всему виной коронавирус.

Из-за запрета въезда, оба матча между "Арсеналом" и "Бенфикой" пройдут на нейтральных полях. Команды, напомним, сыграют в рамках 1/16 Лиги Европы.

Лиссабонский клуб примет команду Артеты в Риме, а ответная встреча, в которой формальными хозяевами будут лондонцы, пройдет в Афинах. Также отметим, что правило выездного гола не отменяется.

???? UEFA has confirmed the venues for our forthcoming #UEL matches against Benfica