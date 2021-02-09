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И снова переносы. Два матча между Арсеналом и Бенфикой пройдут на нейтральном поле
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Матчи еврокубков продолжают менять места проведения. И снова всему виной коронавирус.
Из-за запрета въезда, оба матча между "Арсеналом" и "Бенфикой" пройдут на нейтральных полях. Команды, напомним, сыграют в рамках 1/16 Лиги Европы.
Лиссабонский клуб примет команду Артеты в Риме, а ответная встреча, в которой формальными хозяевами будут лондонцы, пройдет в Афинах. Также отметим, что правило выездного гола не отменяется.
???? UEFA has confirmed the venues for our forthcoming #UEL matches against Benfica— Arsenal (@Arsenal) February 9, 2021
Напомним, что ранее были перенесены матчи с участием других английских команд - "Ливерпуля", "МЮ" и "Ман Сити".
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