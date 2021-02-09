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В Норвегии тоже нельзя. Очередной матч Лиги Европы сменил место проведения

Лига Европы
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Скоро все сыграют на нейтральных полях

В Норвегии тоже нельзя. Очередной матч Лиги Европы сменил место проведения
UA-Футбол
Новина українською

УЕФА подтверждает, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между "Мольде" и "Хоффенхаймом" состоится на "Эстадио-де-ла-Керамика" в Вильяреале.

Дата и время начала остаются теми же - 18 февраля 2021-го года, в 22:00 по киевскому времени. Причина решения - изменения правил въезда в Норвегию из-за коронавируса.

Отметим, что это уже шестой матч раунда плей-офф, который был перенесен.

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В статье: Мольде Хоффенхайм (Зинсхайм)
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Источник:
УЕФА

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