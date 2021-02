В Норвегии тоже нельзя. Очередной матч Лиги Европы сменил место проведения

УЕФА подтверждает, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между "Мольде" и "Хоффенхаймом" состоится на "Эстадио-де-ла-Керамика" в Вильяреале.

Дата и время начала остаются теми же - 18 февраля 2021-го года, в 22:00 по киевскому времени. Причина решения - изменения правил въезда в Норвегию из-за коронавируса.

Unser @EuropaLeague-Spiel gegen @Molde_FK muss aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden norwegischen Einreisebestimmungen nach Spanien verlegt werden. Das Hinspiel findet am 18. Februar in Vilareal, das Rückspiel am 25. Februar in Sinsheim statt. #TSG | #UEL