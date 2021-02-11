Брюгге не будет просить УЕФА перенести матч с Динамо на нейтральное поле

Бельгийский "Брюгге" не стал просить УЕФА перенести на нейтральное поле первый матч с киевским "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы , который должен состояться в Киеве 18 февраля.

17 февраля бельгийская делегация должна прибыть в столицу Украины в составе 65 человек.

Разместятся соперники команды Мирчи Луческу в центре Киева в отеле "Хаятт". 17 февраля "Брюгге" проведет предигровую тренировку на НСК "Олимпийский", которая первые 15 минут будет открытой для представителей СМИ. Перед этим тренер бельгийцев ответит на вопросы журналистов. В свою очередь Мирча Луческу встретится с представителями СМИ на клубной базе "Динамо" в Конча-Заспе.

В день матча с киевлянами "Брюгге" планирует провести на стадионе "Динамо" им.В.Лобановского небольшую предигровую утреннюю тренировку, а сразу после матча чартером вылетит в Остенде.

Матч "Динамо" - "Брюгге" на НСК "Олимпийском" пройдет при закрытых трибунах для болельщиков.

Напомним, что недавно из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, УЕФА перенес на нейтральные поля шесть матчей еврокубков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов на нейтральные поля были перенесены матчи между "Боруссией" Менхенгладбах и "Манчестер Сити", "РБ Лейпцигом" и "Ливерпулем" и поединок "Атлетико" - "Челси".

В ЛЕ перенесены матчи "Бенфика" — "Арсенал", "Реал Сосьедад" — "Манчестер Юнайтед" и "Мольде" — "Хоффенхайм".