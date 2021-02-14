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Лидер Брюгге: Планируем дойти до финала ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Соперники "Динамо" настроены решительно

Лидер Брюгге: Планируем дойти до финала ЛЕ

90MIN

Новина українською

Один из лидеров "Брюгге" Ханс Ванакен оптимистично настроен по поводу выступлений команды в Лиге Европы.

"Мы следуем примеру "Аякса", который дошел до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов", - цитирует хавбека footnews.be.

Напомним, "Брюгге" сыграет с киевским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

В групповом раунде Лиги Чемпионов "Брюгге" дважды обыграли "Зенит" и дважды сыграли вничью с "Лацио", однако всё равно не сумели пройти в плей-офф.

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В статье: Брюгге Ханс Ванакен
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Комментарии (1)
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khatskevich_bog (Киев)
14.02.2021 в 14:59
да-да, вы в Киев приедите играть в минус 13, посмотрим на Вас
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