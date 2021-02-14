Лидер Брюгге: Планируем дойти до финала ЛЕ

Один из лидеров "Брюгге" Ханс Ванакен оптимистично настроен по поводу выступлений команды в Лиге Европы.

"Мы следуем примеру "Аякса", который дошел до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов", - цитирует хавбека footnews.be.

Напомним, "Брюгге" сыграет с киевским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

В групповом раунде Лиги Чемпионов "Брюгге" дважды обыграли "Зенит" и дважды сыграли вничью с "Лацио", однако всё равно не сумели пройти в плей-офф.