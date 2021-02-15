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Авраам Грант: В Израиле следят за Шахтером. Особенно, когда играет Соломон
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Известный израильский тренер Аврам Грант в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 1/16 финала
"Израильтяне очень следят за "Шахтером", ведь там играет Манор Соломон. Но не только поэтому. "Шахтер" - команда, которая хорошо выступает в Лиге чемпионов в последние годы. В Израиле очень любят футбол и следят за такой командой. А особенно, когда в ней играет Соломон. Он очень хороший и профессиональный парень, талантлив и хорош с мячом. Футбол сейчас очень организованный и нужны такие футболисты, как Манор, чтобы обойти такую защиту. Он очень умный футболист и ему только 21. У него большое будущее. Я считаю, что он поможет "Шахтеру". Считаю, что он должен больше играть, но это лишь моё мнение.
У "Шахтера" больше шансов, у них более качественные игроки. Но "Маккаби" сейчас очень организованная команда. У дончан есть преимущество за счет таких игроков как Соломон. В "Маккаби" он был бы звездой, а в "Шахтере" сидит на скамейке. Вот и разница", - сказал Грант.
Напомним, что первый матч противостояния состоится в ближайший четверг в Израиле и начнется в 22:00.
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