Леоненко: УПЛ могла пойти навстречу Шахтеру и Динамо - остались бы в Турции, пропустили бы тур

В субботу "Динамо" одолело "Олимпик" (3:1) в матче 14 тура УПЛ, а уже в четверг подопечные Луческу сыграют свой первый матч в плей-офф Лиги Европы против "Брюгге". Эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко оценил перспективы вице-чемпиона Украины в дуэли с бельгийцами.

"Думаю, после первой игры будет ясно, кто пройдет дальше. Я согласен, что это самый серьезный соперник. Хотя и АЗ не слабый оппонент был, а "Гент" сам себя обыграл.

Здесь должна быть игра на победу. Самое сложное – это то, что одна команда на ходу, а вторая в тяжелых условиях только начала играть. Потому УПЛ могла пойти навстречу "Шахтеру" и "Динамо": остались бы в Турции, пропустили бы тур, а потом поехали бы играть матчи еврокубков. Хорошо еще, что никто не заболел", - заявил Виктор Леоненко.