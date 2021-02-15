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Леоненко: УПЛ могла пойти навстречу Шахтеру и Динамо - остались бы в Турции, пропустили бы тур
Киевлян и горняков ожидают тяжелые игры в ЛЕ
В субботу "Динамо" одолело "Олимпик" (3:1) в матче 14 тура УПЛ, а уже в четверг подопечные Луческу сыграют свой первый матч в плей-офф
"Думаю, после первой игры будет ясно, кто пройдет дальше. Я согласен, что это самый серьезный соперник. Хотя и АЗ не слабый оппонент был, а "Гент" сам себя обыграл.
Здесь должна быть игра на победу. Самое сложное – это то, что одна команда на ходу, а вторая в тяжелых условиях только начала играть. Потому УПЛ могла пойти навстречу "Шахтеру" и "Динамо": остались бы в Турции, пропустили бы тур, а потом поехали бы играть матчи еврокубков. Хорошо еще, что никто не заболел", - заявил Виктор Леоненко.
Напомним, что матч "Динамо" – "Брюгге" состоится в Киеве в четверг 18 февраля. Начнется поединок в 19:55.
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