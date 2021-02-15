  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Леоненко: УПЛ могла пойти навстречу Шахтеру и Динамо - остались бы в Турции, пропустили бы тур
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: УПЛ могла пойти навстречу Шахтеру и Динамо - остались бы в Турции, пропустили бы тур

Лига Европы
(1 голосов)

Киевлян и горняков ожидают тяжелые игры в ЛЕ

Леоненко: УПЛ могла пойти навстречу Шахтеру и Динамо - остались бы в Турции, пропустили бы тур

Новина українською

В субботу "Динамо" одолело "Олимпик" (3:1) в матче 14 тура УПЛ, а уже в четверг подопечные Луческу сыграют свой первый матч в плей-офф Лиги Европы против "Брюгге". Эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко оценил перспективы вице-чемпиона Украины в дуэли с бельгийцами.

"Думаю, после первой игры будет ясно, кто пройдет дальше. Я согласен, что это самый серьезный соперник. Хотя и АЗ не слабый оппонент был, а "Гент" сам себя обыграл.

Здесь должна быть игра на победу. Самое сложное – это то, что одна команда на ходу, а вторая в тяжелых условиях только начала играть. Потому УПЛ могла пойти навстречу "Шахтеру" и "Динамо": остались бы в Турции, пропустили бы тур, а потом поехали бы играть матчи еврокубков. Хорошо еще, что никто не заболел", - заявил Виктор Леоненко.

Напомним, что матч "Динамо" – "Брюгге" состоится в Киеве в четверг 18 февраля. Начнется поединок в 19:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко Брюгге Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
15.02.2021 в 22:55
Тупица, они специально им сделали игровую практику. какой же он дурачок.
Ответить
+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
15.02.2021 в 22:05
УПЛ могла бы пойти навстречу Леону, воплощая в жизнь весь бред, который он изрыгает. Если на то пошло —давайте вообще освободим Динамо и Шахтёр от участия в УПЛ. Чтоб к Лиге Европы проще было готовиться
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...