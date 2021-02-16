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УЕФА определился с арбитрами на матч Лиги Европы Динамо - Брюгге

Лига Европы
(1 голосов)

3 из них из Финляндии

УЕФА определился с арбитрами на матч Лиги Европы Динамо - Брюгге

Фото - Getty Images

Новина українською

Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге".

  • Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия),
  • Ассистенты: Ян Петер Аравирта и Микко Алакаре (оба – Финляндия),
  • Видеопомощник рефери: Стюарт Эттуэлл (Англия),
  • Ассистент видеопомощника рефери: Пол Тирни (Англия),
  • Четвертый арбитр: Даниэле Довери (Италия).

Напомним, матч состоится в четверг, 18 февраля, в 19:55 по киевскому времени. Ответная встреча запланирована на 25 февраля.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.02.2021 в 13:59
соседи соседей не обидят... (фины-шведы)
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-2
Мирослав (Львів)
16.02.2021 в 15:06
А при чому тут шведи? Відкрию неймовірну таємницю - Брюгге з Бельгії!
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