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УЕФА определился с арбитрами на матч Лиги Европы Динамо - Брюгге
3 из них из Финляндии
Фото - Getty Images
Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге".
- Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия),
- Ассистенты: Ян Петер Аравирта и Микко Алакаре (оба – Финляндия),
- Видеопомощник рефери: Стюарт Эттуэлл (Англия),
- Ассистент видеопомощника рефери: Пол Тирни (Англия),
- Четвертый арбитр: Даниэле Довери (Италия).
Напомним, матч состоится в четверг, 18 февраля, в 19:55 по киевскому времени. Ответная встреча запланирована на 25 февраля.
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Источник:УЕФА
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.02.2021 в 13:59
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Мирослав (Львів)
16.02.2021 в 15:06
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