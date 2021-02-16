Главный агроном Олимпийского: Поле стадиона стабильно и пригодно для качественного футбола

В четверг, 18 февраля, "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет домашний матч с бельгийским "Брюгге" на НСК "Олимпийский".

Главный агроном арены Максим Стельмах рассказал, в каком состоянии на данный момент находится газон стадиона.

- Подготовка поля велась постоянно. Поле не зимовало, а активно готовилось к возобновлению сезона, постоянно подогревалось, накрывалось специальным покрытием, освещалось лампами. Регулярно проводился подсев газона, аэрация, вносились удобрения, то есть происходил полный спектр работ, поэтому периода "спячки" у нас не было. Словом, к первому матчу мы готовились заранее. Конечно, погодные условия повлияли, во время морозов газон постоянно находился под покрытием, на нем было достаточно снега - 30-40 см. Механически его не убирали, а с помощью котельной подогревали поле и растопили его - осталось всего около 2-х см. На выходных этот снег осторожно убрали с покрывала щетками, чтобы не повредить газон, потом убрали накрытие, провели покос, нанесли разметку и на всякий случай подготовили его к матчам. Поскольку погодные условия в ближайшие дни не улучшатся, покос и другие меры позже проводить будет опасно. Сейчас газон снова находится под покрытием.

На данный момент снега на поле нет, газон подогревается, температура поверхности +11- +13 градусов, несмотря на то, что снаружи морозы -15 и даже -19 ночью. Словом, мы готовы проводить матч. Конечно, если температура опустится и выпадут осадки, это может повлиять на качество газона. Но пока он находится в оптимальном состоянии, визуально улучшив свой вид после декабрьских матчей. Плотность травы увеличилась, поэтому матч с "Брюгге" должны провести без экстраординарных ситуаций. Повторюсь гарантировать, что все будет идеально не могу, так как очень низкие температуры и осадки могут повлиять на качество поля, но в любом случае оно не мерзлое, стабильное и пригодное для качественного футбола.

- В день матча ожидаются сильные морозы, насколько неблагоприятно играть в таких условиях для футболистов?

- Это неприятно как для футболистов, так и для поля. Как бы активно мы не пользовались подогревом и не разогревали поле до +15- +17-ти градусов, если на улице будет хотя бы -10 градусов поверхность не замерзнет и не будет твердой, но разница температур скажется, и кончики травы подмерзнут, а возможно, и почернеют. Кроме того, газон будет легче поддаваться микроразрывам и травматичности. Ведь минусовая температура отнюдь не способствует эластичности. Но могу заверить, что мы со своей стороны на 110% сделаем все возможное, чтобы поле было в наилучшем состоянии, насколько это возможно. Но, повторюсь, в случае мороза в день игры, как бы мы не старались, но газон не будет таким идеальным, каким бы он мог быть при нулевой или плюсовой температуре. В целом же при нынешних погодных условиях он должен проявить себя достаточно хорошо.

- Ожидается ли тренировка "Брюгге" на НСК "Олимпийский" за день до матча, и не скажется ли она на качестве газона в день игры?

- Мы надеемся, что тренировки "Брюгге" не будет, а если и будет, то она будет носить облегченный характер. Думаю, игроки и тренерский штаб должны быть сами заинтересованы в том, чтобы поле было надлежащего качества во время матча, поэтому не станут его нагружать. Если в среду будет полноценная тренировка, а в четверг - матч, каким бы замечательным ни было поле, оно все равно будет поврежденным при таких низких температурах. Поэтому для сохранения хорошего качества покрытия, желательно минимизировать любую нагрузку, как можно дольше держать его накрытым и открывать только в случае необходимости, перед самым матчем. Словом, сейчас поле желательно поберечь, в противном случае восстановить газон в таких зимних условиях просто нереально. Поэтому наша задача сохранить то, что было наработано за весь этот период.

- В феврале будут и другие матчи, успеет ли поле восстанавливаться?

- В последнее время я очень активно мониторю прогнозы погоды. По последним данным уже в ближайшую субботу морозы начнут спадать, а поскольку следующий матч у нас пройдет в воскресенье, думаю, все будет хорошо. В дальнейшем температура может снова немного опуститься, но, если не будет заморозков до -15-20 градусов, а только -1-2 градуса, поле будет переносить такие обстоятельства намного легче.