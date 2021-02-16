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Шахтер провел последнюю киевскую тренировку перед Маккаби и сдал тесты на коронавирус

Лига Европы
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Уже завтра горняки вылетают в Израиль

Шахтер провел последнюю киевскую тренировку перед Маккаби и сдал тесты на коронавирус

shakhtar.com

Новина українською

Во вторник 16 февраля "Шахтер" провел последнюю тренировку в Киеве перед отлетом в Израиль на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Маккаби".

Перед началом сессии тренерский штаб провел с футболистами теоретическое занятие, разобрав при видеоанализе особенности игры соперника. Затем был короткий фитнес, а после – 40 минут работы на поле с отработкой тактики и стратегии на матч с "Маккаби".

За исключением продолжающего восстановление Дентиньо, все игроки в строю.

В оставшиеся часы до рейса в Израиль Луиш Каштру примет решение по предварительной заявке на поединок.

Отмечается, что команда прошла обязательное тестирование на коронавирус и уже сегодня вечером получит результаты.

"Шахтер" отправится в Тель-Авив в среду, 17 февраля, в 10 часов утра.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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