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Шахтер провел последнюю киевскую тренировку перед Маккаби и сдал тесты на коронавирус
Уже завтра горняки вылетают в Израиль
shakhtar.com
Во вторник 16 февраля "
Перед началом сессии тренерский штаб провел с футболистами теоретическое занятие, разобрав при видеоанализе особенности игры соперника. Затем был короткий фитнес, а после – 40 минут работы на поле с отработкой тактики и стратегии на матч с "Маккаби".
За исключением продолжающего восстановление Дентиньо, все игроки в строю.
В оставшиеся часы до рейса в Израиль Луиш Каштру примет решение по предварительной заявке на поединок.
Отмечается, что команда прошла обязательное тестирование на коронавирус и уже сегодня вечером получит результаты.
"Шахтер" отправится в Тель-Авив в среду, 17 февраля, в 10 часов утра.
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