Шахтер провел последнюю тренировку перед Маккаби и сдал отрицательные тесты на коронавирус

Во вторник 16 февраля " Шахтер " провел последнюю тренировку в Киеве перед отлетом в Израиль на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Маккаби".

Перед началом сессии тренерский штаб провел с футболистами теоретическое занятие, разобрав при видеоанализе особенности игры соперника. Затем был короткий фитнес, а после – 40 минут работы на поле с отработкой тактики и стратегии на матч с "Маккаби".

За исключением продолжающего восстановление Дентиньо, все игроки в строю.

В оставшиеся часы до рейса в Израиль Луиш Каштру примет решение по предварительной заявке на поединок.

Отмечается, что команда прошла обязательное тестирование на коронавирус и уже вечером получила результаты - все они оказались негативными.

"Шахтер" отправится в Тель-Авив в среду, 17 февраля, в 10 часов утра.