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Динамо дозаявило на Лигу Европы 17-летнего Назара Волошина

Лига Европы
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У киевлян очень расширенный список

Динамо дозаявило на Лигу Европы 17-летнего Назара Волошина

Новина українською

"Динамо" дозаявило на Лигу Европы по списку Б 17-летнего полузащитника Назара Волошина.

Два дня назад в список Б киевский клуб внес еще 11 человек.

Ранее киевский клуб опубликовал заявку по списку А, в нее вошло 24 игрока.

Напомним, что в 1/16 финала "Динамо" сыграет с "Брюгге". Встречи с бельгийским клубом пройдут 18 и 25 февраля.

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В статье: Динамо (Киев) Назар Волошин
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Источник:
ФК Динамо

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