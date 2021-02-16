Динамо дозаявило на Лигу Европы 17-летнего Назара Волошина

"Динамо" дозаявило на Лигу Европы по списку Б 17-летнего полузащитника Назара Волошина.

Два дня назад в список Б киевский клуб внес еще 11 человек.

Ранее киевский клуб опубликовал заявку по списку А, в нее вошло 24 игрока.

Напомним, что в 1/16 финала "Динамо" сыграет с "Брюгге". Встречи с бельгийским клубом пройдут 18 и 25 февраля.