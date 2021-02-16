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Динамо дозаявило на Лигу Европы 17-летнего Назара Волошина
У киевлян очень расширенный список
"Динамо" дозаявило на
Два дня назад в список Б
Ранее киевский клуб опубликовал заявку по списку А, в нее вошло 24 игрока.
Напомним, что в 1/16 финала "Динамо" сыграет с "Брюгге". Встречи с бельгийским клубом пройдут 18 и 25 февраля.
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Источник:ФК Динамо
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