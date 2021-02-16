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Шевченко: Считаю, что еврокубковая весна для наших команд будет удачной

Лига Европы
(1 голосов)

Андрей Николаевич верит в перспективы Шахтера и Динамо в ЛЕ

Шевченко: Считаю, что еврокубковая весна для наших команд будет удачной

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от предстоящих матчах "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы.

"Шахтер" и "Динамо" боеспособны в еврокубках, находятся в хорошей форме. Я останусь в Киеве на игры "Динамо" и "Шахтера". Я считаю, что еврокубковая весна для нас будет удачной, наши клубы пройдут и дойдут еще дальше", - сказал Шевченко.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с "Брюгге", а "Шахтер" проведет матчи против "Маккаби" Тель-Авив. Поединки пройдут 18 и 25 февраля.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
16.02.2021 в 20:14
Я считаю до пяти, не могу до десяти.....
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