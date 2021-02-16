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Шевченко: Считаю, что еврокубковая весна для наших команд будет удачной
Андрей Николаевич верит в перспективы Шахтера и Динамо в ЛЕ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от предстоящих матчах "Динамо" и "Шахтера" в
"Шахтер" и "Динамо" боеспособны в еврокубках, находятся в хорошей форме. Я останусь в Киеве на игры "Динамо" и "Шахтера". Я считаю, что еврокубковая весна для нас будет удачной, наши клубы пройдут и дойдут еще дальше", - сказал Шевченко.
Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с "Брюгге", а "Шахтер" проведет матчи против "Маккаби" Тель-Авив. Поединки пройдут 18 и 25 февраля.
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