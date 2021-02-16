Шевченко: Считаю, что еврокубковая весна для наших команд будет удачной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от предстоящих матчах "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы .

"Шахтер" и "Динамо" боеспособны в еврокубках, находятся в хорошей форме. Я останусь в Киеве на игры "Динамо" и "Шахтера". Я считаю, что еврокубковая весна для нас будет удачной, наши клубы пройдут и дойдут еще дальше", - сказал Шевченко.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с "Брюгге", а "Шахтер" проведет матчи против "Маккаби" Тель-Авив. Поединки пройдут 18 и 25 февраля.