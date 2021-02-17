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Брюгге сдаст дополнительные тесты на коронавирус - источник
Подобное было у киевлян прошлой осенью в Барселоне
По прибытии, бельгийскую делегацию ожидает не совсем приятная новость. Минздрав Украины принял решение провести дополнительное ПЛР-тестирование, учитывая вспышку этой заразы в "Брюгге". Об этом сообщает Динамо Киев Inside.
Уведомление об этом получили как команды, так и УЕФА. Подобный случай у динамовцев имел место прошлой осенью в Барселоне.
Напомним, что у главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана, всего его штаба и нескольких игроков был подтвержден тест на коронавирус. Тренер "Брюгге" U-23 Рик Де Мил и его помощник Тим Смолдерс отправятся в Киев.
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