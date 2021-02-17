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Брюгге сдаст дополнительные тесты на коронавирус - источник

Лига Европы
(1 голосов)

Подобное было у киевлян прошлой осенью в Барселоне

Брюгге сдаст дополнительные тесты на коронавирус - источник

Новина українською

По прибытии, бельгийскую делегацию ожидает не совсем приятная новость. Минздрав Украины принял решение провести дополнительное ПЛР-тестирование, учитывая вспышку этой заразы в "Брюгге". Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Уведомление об этом получили как команды, так и УЕФА. Подобный случай у динамовцев имел место прошлой осенью в Барселоне.

Напомним, что у главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана, всего его штаба и нескольких игроков был подтвержден тест на коронавирус. Тренер "Брюгге" U-23 Рик Де Мил и его помощник Тим Смолдерс отправятся в Киев.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (7)
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simargl (Чернигов)
17.02.2021 в 11:22
Наши тесты это как жеребьёвка сборной в Швейцарии ))) только тут уже шансы 70 на 30 в нашу пользу))) два-три позитивных результата и Брюгге на карантин. пусть везут ю-19, ю-16 или женскую команду... Главное, что б мороз вечером не был сильнее чем -15° . Ведь 100% откажутся играть...
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
17.02.2021 в 11:11
Пока лозанна думает... Надо провести тесты и отправить Брюгге на карантин, что б понимали, какого змия могут выпустить своим тупорылым решением
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 11:00
Больнушки
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.02.2021 в 10:36
Если обнаружат новые случаи то нужно запрещать играть или пускай молодёжку везут
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+3
-1
Dardolis (Первомайск)
17.02.2021 в 10:21
Вот и посмотрим, есть ли у наших яйца...Запретить играть Брюгге и впаять им тех поражение) А там уже разбираться, будем играть или кинуть как кинули нашу сборную. Зеркальный ответ тут просто необходим....
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+2
-1
Dr. House (Подолье)
17.02.2021 в 10:50
Вот и проверим , правильные или у нас ПЦР- тесты)))
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
17.02.2021 в 10:21
.
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+1
0


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