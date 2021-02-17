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Матч Динамо - Брюгге хотят перенести на два часа раньше - источник

Лига Европы
(1 голосов)

Встреча пройдет 18 февраля

Матч Динамо - Брюгге хотят перенести на два часа раньше - источник

Новина українською

Учитывая киевскую морозную погоду, делегат УЕФА выдвинул предложение изменить время начала 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" - "Брюгге". Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

По информации источника, встречу хотят перенеста на два часа раньше - в 18:00.

Напомним, что матч "Динамо" - "Брюгге" пройдет в четверг, 18-го февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало — в 19:55.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (5)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.02.2021 в 12:49
Таке рішення було б найбільш правильним в цій ситуації. Хоча найкраще було б перенести матч на неділю, коли в Києві різко потепліє..
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0
-2
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 12:16
Будет битва!
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+1
-3
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
17.02.2021 в 11:54
Почему Ляшко и Степанов не отправили Брюгге на карантин? Что за разгильдяйство?! Где борьба с коронавирусом?
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+7
0
Лекарь (село Дарница)
17.02.2021 в 12:17
Они заняты, денежку за вакцину дерибанят.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.02.2021 в 13:38
саботаж со стороны Ляшко и Степанова!!!
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0
0


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