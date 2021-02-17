Матч Динамо - Брюгге хотят перенести на два часа раньше - источник

Учитывая киевскую морозную погоду, делегат УЕФА выдвинул предложение изменить время начала 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" - "Брюгге". Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

По информации источника, встречу хотят перенеста на два часа раньше - в 18:00.

Напомним, что матч "Динамо" - "Брюгге" пройдет в четверг, 18-го февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало — в 19:55.