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Матч Динамо - Брюгге хотят перенести на два часа раньше - источник
Встреча пройдет 18 февраля
Учитывая киевскую морозную погоду, делегат УЕФА выдвинул предложение изменить время начала 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" - "Брюгге". Об этом сообщает Динамо Киев Inside.
По информации источника, встречу хотят перенеста на два часа раньше - в 18:00.
Напомним, что матч "Динамо" - "Брюгге" пройдет в четверг, 18-го февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало — в 19:55.
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Источник:Динамо Киев Inside
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