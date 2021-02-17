Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – Брюгге. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
BR
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/16 финала ЛЕ между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Еврокубковая весна начинается в феврале – команда Мирчи Луческу примет в Киеве чемпиона Бельгии. "Черно-синие" летят в столицу Украины на фоне вспышки COVID-19 в своем стане. Воспользуется ли "Динамо" проблемами оппонента? Что готовит румынский наставник, чтобы гарантировать результат уже в первом поединке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 18 февраля – в 19:50 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко
Популярное сейчас
- От улыбки станет всем светлей: Куман взбесил фанатов Барселоны своей реакцией на поражение от ПСЖ
- Новый контракт Калитвинцева, слухи о Сухоцком и Шарпаре. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Пике и Гризманн поссорились во время матча Барселоны с ПСЖ
- Бельгийские СМИ не исключают возможности переноса матча Динамо - Брюгге
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО