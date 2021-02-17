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Динамо – Брюгге. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы

Лига Европы
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Динамо – Брюгге. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы

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Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/16 финала ЛЕ между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Еврокубковая весна начинается в феврале – команда Мирчи Луческу примет в Киеве чемпиона Бельгии. "Черно-синие" летят в столицу Украины на фоне вспышки COVID-19 в своем стане. Воспользуется ли "Динамо" проблемами оппонента? Что готовит румынский наставник, чтобы гарантировать результат уже в первом поединке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 18 февраля – в 19:50 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

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В статье: Лига Европы Брюгге Динамо (Киев) Трансляция Аудио онлайн стрим
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