Динамо - Брюгге. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

Еврокубки возвращаются в Украину. Первый после зимнего перерыва матч международного турнира на нашей земле состоится 18.02.2021 в Киеве. Местное "Динамо" в рамках 1/16-й финала Лиги Европы примет "Брюгге". Через неделю матч состоится в Бельгии.

Начало – 20:00, хотя, по некоторым сообщениям, начало игры, в связи с морозами, может быть смещено на 18:00. Текстовую онлайн трансляцию проведет матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция поединка состоится на телеканале "Футбол 1". Ретрансляция прямого эфира также доступна на видеоплатформе MEGOGO (сигнал предоставлен провайдером ВОЛЯ TV). Также наших в еврокубках показывают ОТТ-платформы Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

На YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" состоится онлайн прямая аудио-трансляция матча. Начало – 19:55.