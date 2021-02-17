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Динамо - Брюгге. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
Динамо - Брюгге: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.02.2021 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Олександр Приходько
Еврокубки возвращаются в Украину. Первый после зимнего перерыва матч международного турнира на нашей земле состоится 18.02.2021 в Киеве. Местное "Динамо" в рамках 1/16-й финала Лиги Европы примет "Брюгге". Через неделю матч состоится в Бельгии.
Начало – 20:00, хотя, по некоторым сообщениям, начало игры, в связи с морозами, может быть смещено на 18:00. Текстовую онлайн трансляцию проведет матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция поединка состоится на телеканале "Футбол 1". Ретрансляция прямого эфира также доступна на видеоплатформе MEGOGO (сигнал предоставлен провайдером ВОЛЯ TV). Также наших в еврокубках показывают ОТТ-платформы Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ.
На YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" состоится онлайн прямая аудио-трансляция матча. Начало – 19:55.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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