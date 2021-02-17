  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Экс-полузащитник Динамо и Брюгге считает, что результат матча решится в Бельгии
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-полузащитник Динамо и Брюгге считает, что результат матча решится в Бельгии

Лига Европы
(1 голосов)

У каждого есть свои преимущества

Экс-полузащитник Динамо и Брюгге считает, что результат матча решится в Бельгии

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" и "Брюгге" Сергей Серебренников поделился мыслями касательно противостояния его бывших команд в 1/16 финала Лиги Европы.

- У каждой из этих команд есть свои преимущества. Минус "Динамо" в том, что они провели всего одну официальную игру после зимних сборов. Тем не менее все возможно. С приходом Луческу "Динамо" показывает хорошую игру, у киевлян улучшился результат. Луческу отличный стратег. Всем интересно, что мистер подготовит и к первому матчу, и на все противостояние с бельгийцами.

- Можно ли сравнить "Брюгге" с "Гентом", который "Динамо" выбило в квалификации ЛЧ?

- "Гент" тогда был в разобранном состоянии. Сейчас у них поменялось 4 или 5 тренеров. И это за полгода. Все сбились со счета, сколько коучей было у руля "Гента". "Динамо" в квалификации сыграло на своих сильных качествах. Они молодцы. Так что сравнивать "Брюгге" с "Гентом" не стоит. "Брюгге" на порядок сильнее,

- Как динамовцам сохранить свои ворота сухими в первом матче?

- Это можно будет сделать. Думаю, что Брюгге не понесется сломя голову в атаку. Они понимают, что все решится в Бельгии. Уверен, нас ждет интересное противостояние, - сказал Серебренников.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Динамо (Киев) Сергей Серебренников Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...