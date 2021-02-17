Экс-полузащитник Динамо и Брюгге считает, что результат матча решится в Бельгии

Бывший полузащитник "Динамо" и "Брюгге" Сергей Серебренников поделился мыслями касательно противостояния его бывших команд в 1/16 финала Лиги Европы.

- У каждой из этих команд есть свои преимущества. Минус "Динамо" в том, что они провели всего одну официальную игру после зимних сборов. Тем не менее все возможно. С приходом Луческу "Динамо" показывает хорошую игру, у киевлян улучшился результат. Луческу отличный стратег. Всем интересно, что мистер подготовит и к первому матчу, и на все противостояние с бельгийцами.

- Можно ли сравнить "Брюгге" с "Гентом", который "Динамо" выбило в квалификации ЛЧ?

- "Гент" тогда был в разобранном состоянии. Сейчас у них поменялось 4 или 5 тренеров. И это за полгода. Все сбились со счета, сколько коучей было у руля "Гента". "Динамо" в квалификации сыграло на своих сильных качествах. Они молодцы. Так что сравнивать "Брюгге" с "Гентом" не стоит. "Брюгге" на порядок сильнее,

- Как динамовцам сохранить свои ворота сухими в первом матче?

- Это можно будет сделать. Думаю, что Брюгге не понесется сломя голову в атаку. Они понимают, что все решится в Бельгии. Уверен, нас ждет интересное противостояние, - сказал Серебренников.