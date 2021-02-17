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В стане соперника. Брюгге, COVID-19, другие проблемы и готовность к матчу с Динамо

Лига Европы
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Легкая прогулка ожидает бело-синих во встрече с бельгийским чемпионом?

В стане соперника. Брюгге, COVID-19, другие проблемы и готовность к матчу с Динамо

Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы шансы "Динамо" на проход в следующий раунд евротурнира расценивались примерно как 50%. Действительно равный и достойный соперник попался киевлянам. Сложно было отдать предпочтение кому-либо. Однако накануне встречи из лагеря чемпиона Бельгии пришла новость, которая существенно изменила распределение сил.

Коронавирус продолжает влиять на все, что происходит в мире, и спорт не стал исключением. Если в "Динамо" большинство игроков, тренеров и представителей персонала клуба перенесло болезнь в прошлом году, сейчас ситуация с COVID-19 кажется взята под контроль, то до "Брюгге" неприятности добрались в феврале 2021-го. В бельгийских СМИ даже появилась информация, что матч могут перенести.

Сначала положительные тесты на коронавирус сдали нидерландский легионер "сине-черных" Стефано Денсвил и хорват Матей Митрович. А затем и у воспитанника клуба, хавбека Шарля де Кетеларе были выявлены симптомы болезни. Все три игрока ушли на самоизоляцию, а команда отправилась сдавать дополнительные тесты.

В стане соперника. Брюгге, COVID-19, другие проблемы и готовность к матчу с Динамо - изображение 1

COVID-19 подтвердился 16 февраля у главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана и всех его помощников. Также коронавирус обнаружен у Ханса Ванакена – одного из лидеров команды. Подтверждена болезнь у Матея Митровича и Стефано Денсвила. А вот тест Шарля де Кетеларе оказался отрицательным.

За сутки до начала матча ЛЕ новых потерь у "Брюгге" не выявлено, но все мы знаем с насколько коварным и опасным вирусом столкнулось человечество, ситуация меняется буквально каждый день и каждый час. Будем следить за ситуацией. А пока давайте посмотрим, в каком состоянии находится соперник "Динамо".

Кроме коронавируса и других проблем хватает "Брюгге". В Киеве командой будут руководить тренер U-23 Рик Де Мил и его помощник Тим Смолдерс, что уже создает дополнительные сложности для гостей. Наверняка Рик Де Мил знаком с общей ситуацией в главной команде, но насколько он знает возможности игроков, насколько футболисты готовы принять нового наставника, является ли он авторитетом для них, знаком ли с личными взаимоотношениями в коллективе? И, главное, могут ли игроки принять установки тренера на матч?

В стане соперника. Брюгге, COVID-19, другие проблемы и готовность к матчу с Динамо - изображение 2

Остается много и других неприятных нюансов для "Брюгге", таких как психологическое состояние футболистов, тактические компоненты, наигровки и изучение соперника. А еще нет возможности у Де Мила провести полноценную тренировку, так как футболисты эти дни занимались в группах по несколько человек.

Филипп Клеман рассказывал, что общается с игроками по видеосвязи. Наверное, постоянно видеосвязь поддерживается и с Де Милом. Новые технологии в помощь. Остается только вопрос – насколько это эффективно? Скорее всего, противостояние на НСК "Олимпийском" даст нам ответ.

Тут же необходимо отметить перенесенный матч "Брюгге" в Лиги Жюпиле, который должен был состояться на прошлых выходных. С "Шарлеруа" на поле соперника планировали сыграть подопечные Клемана, однако встреча была перенесена на неопределенный срок из-за неудовлетворительного состояния газона. Нет сомнений, что этот матч рассматривался как важная часть подготовки к дуэли с киевлянами.

В стане соперника. Брюгге, COVID-19, другие проблемы и готовность к матчу с Динамо - изображение 3

Правда, в своем чемпионате ситуация у "Брюгге" лучше некуда. Уверенное первое место занимают "сине-черные" с отрывом от ближайшего преследователя - "Антверпена" - в 13 очков. Именно с "Антверпеном" последний матч сыграл "Брюгге", было это 10 февраля в национальном Кубке – победа "Брюгге" 3:1. Общая победная серия соперника "Динамо" составляет десять поединков и тянется с прошлого года (во всех турнирах). Еще 20 декабря "Гент" последний раз обыгрывал "Брюгге" - 1:0.

Напоследок обратим внимание, что кроме игроков, которые находятся на карантине из-за коронавируса, точно за чемпиона Бельгии 18 февраля не сыграет и украинский легионер Эдуард Соболь. В матче с "Лацио" в групповом раунде Лиги Чемпионов (2:2) Соболь заработал красную карточку. Украинец считается игроком основы "Брюгге", но пока не может помочь своей команде.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.02.2021 в 15:26
А то что Соболь не сыграет это плохо. Нам хорошо везёт играть против своих игроков в команде соперника.
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