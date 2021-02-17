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Еще и минус лучший бомбардир. Брюгге опубликовал заявку на матч с Динамо

Лига Европы
(3 голосов)

Матч состоится завтра

Еще и минус лучший бомбардир. Брюгге опубликовал заявку на матч с Динамо

Новина українською

"Брюгге" опубликовал заявку команды на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо".

Стоит отметить, что матч пропустит лучший бомбардир команды Ноа Ланг. В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 12 голов и сделал 9 голевых передач. Ранее также сообщалось, что из-за коронавируса в Киев не полетел ключевой полузащитник Ханс Ванакен (31 матч, 11 голов, 6 передач), а также весь тренерский штаб.

Заявка "Брюгге":

Напомним, матч "Динамо" - "Брюгге" пройдет в четверг, 18 февраля. Из-за сильного мороза начало игры было перенесено на 17:00.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (13)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.02.2021 в 17:28
Нужно хлопать их
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 17:01
Какой-то не очень качественный, мне не нравится!
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0
0
dazo29
17.02.2021 в 16:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.02.2021 в 16:19
Редакторы заняты домашним заданием в школе :)
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0
0
ZNAK_VOPROSA
17.02.2021 в 16:31
Сэло юзовка (Santa Cruz de ) Редакторы заняты домашним заданием в школе :) А ты уже сделал домашнее задание, малыш?
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0
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.02.2021 в 16:32
Ты всегда так тупишь или это какое-то показательное выступление? :)
0
0
ZNAK_VOPROSA
17.02.2021 в 16:37
Сэло юзовка (Santa Cruz de ) тупишь ты и солируешь на флейте
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0
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.02.2021 в 16:39
Я понимаю, что твоя гомосексуальность не позволяет тебе думать, что существуют люди с нормальной ориентацией, но поверь, не у всех такие развлечения, как у тебя с тираном :)))
+2
0
ZNAK_VOPROSA
17.02.2021 в 16:59
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri) тебе виднее чем ты развлекаешься и какая у тебя ориентация.
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0
0
tolibgan (Запорожье)
17.02.2021 в 16:15
Ого Динамо в лиге чемпионов!!)) . это новая система УЕФА. Если занимаешь третье место в группе. Значит Из лиги Европы в Лигу чемпионов))
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0
0
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ascent (Луксор)
17.02.2021 в 16:19
Так, а мы о чем...
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0
0
1_Rui_3 (Винница)
17.02.2021 в 16:04
Брюгге опубликовал заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Динамо
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+1
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ascent (Луксор)
17.02.2021 в 16:08
Они намеков не понимают...
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0
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