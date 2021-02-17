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Еще и минус лучший бомбардир. Брюгге опубликовал заявку на матч с Динамо
Матч состоится завтра
"Брюгге" опубликовал заявку команды на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо".
Стоит отметить, что матч пропустит лучший бомбардир команды Ноа Ланг. В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 12 голов и сделал 9 голевых передач. Ранее также сообщалось, что из-за коронавируса в Киев не полетел ключевой полузащитник Ханс Ванакен (31 матч, 11 голов, 6 передач), а также весь тренерский штаб.
Заявка "Брюгге":
De 22 geselecteerde spelers voor Dynamo Kiev - Club! ???????? #DynClu #UEL— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 17, 2021
ℹ️ Net als Vanaken, Mitrovic en Denswil stapt ook Noa Lang niet mee op het vliegtuig.
MEER | https://t.co/eJDkmjgaVc pic.twitter.com/PpUczGp8uj
Напомним, матч "Динамо" - "Брюгге" пройдет в четверг, 18 февраля. Из-за сильного мороза начало игры было перенесено на 17:00.
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