Луческу: Встречаются лидеры своих чемпионатов. Таких пар в 1/16 финала Лиги Европы больше нет

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу перед киевским матчем 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским "Брюгге" ответил на вопросы журналистов.

— У "Брюгге" много кадровых потерь. Развяжет ли это вам руки в тактическом плане?

— Почти все команды прошли через такие ситуации. Выбывали игроки, тренеры. Каждый клуб сейчас имеет в своей обойме побольше игроков, чтобы при необходимости заменить выбывших партнеров. Но суть и важность двухраундового противостояния это нисколько не меняет.

Что касается тактики, то "Брюгге" — очень атакующая команда с большим опытом, с футболистами в составе, которые давно играют вместе. Финансовая подпитка в клубе тоже на уровне. И с каждым годом "Брюгге" улучшает свои качества именно как атакующая команда.

— Перед матчем с "Олимпиком" вы взялись за лопату, чтобы убрать снег с поля. Завтра будет 15 градусов мороза. Какой инструмент вам понадобится на этот раз?

— Случай с лопатой — это было спонтанное решение. Я видел, что ребята уже закончили чистить поле, но большой его кусок был в снегу. Вот я и решил убрать. Заодно этим примером показал своим коллегам, что работ не закончена.

— Завтра будет матч равных по силе соперников? Если это так, то какой фактор станет определяющим для достижения результата?

— Что касается первого вопроса, то мой ответ — наверное, да. Встречаются лидеры своих чемпионатов. Если не ошибаюсь, таких пар в 1/16 финала Лиги Европы больше нет. Мне кажется наша пара — самая ровная из всех на этой стадии турнира.

А в отношении определяющего фактора... Для нас будет очень важно сохранить баланс между атакой и обороной. Знаем, что наш соперник играет в атакующий, агрессивный футбол. Важно выходить из-под прессинга и использовать пространство за спинами соперников.

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— Как дела у Забарного, который не попал в заявку с "Олимпиком"?

— Он готовится в общей группе. А кто будет играть, я решу завтра.

— В вашей карьере много матчей с "Брюгге". Какой из них вам запомнился больше всего?

— Наверное, самые первые матчи, когда мы с "Шахтером" выходили в Лигу чемпионов. Тогда мы сыграли с "Брюгге" вничью 2:2 в гостях, и добились победы дома — 4:2.

— Как в целом оцениваете шансы "Динамо" в противостоянии с "Брюгге"?

— Мы хорошо подготовились на сборах, успели провести один матч в чемпионате Украины, который добавил мне оптимизма. "Брюгге", конечно, провел много матчей в своем чемпионате, и в этом плане наш соперник быстрее вошел в игровой ритм и более подготовлен. Но все решат сами матчи.