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Каштру перед матчем с Маккаби: Мы знаем, чего мы хотим, и мы хотим все больше и больше
Шахтер решительно настроен на Лигу Европы
Главный тренер "
- Оцените действия Коноплянки в матче с "Колосом"? Он вышел в старте и играл на правом фланге атаки.
Я могу поговорить об игре с "Колосом", но сейчас мы сконцентрированны на "Маккаби". Мне понравилось как Коноплянка играл справа, отлично отработал на позиции. Мы его там наигрывали на сборах. Для него это непривычная позиция, но я почувствовал, что именно в матче с "Колосом" он понадобится команде именно на правом фланге. Он отлично там отработал.
- Смотрели ли вы матчи "Маккаби"? Какие впечатления оставила команда?
Наш аналитический департамент просматривает 6-7 матчей каждого соперника. Я могу сказать, что видел 3 матча "Маккаби" полностью. Все соперники, которые нам попадаются - очень сложные и организованные. У "Маккаби" хорошие результаты в последних матчах - Команда играет по схеме 4-2-3-1, хорошо действуют в атаке и стабильны в обороне. Они не принимают необдуманных решений. Нам нужно максимально подготовиться, чтобы хорошо себя завтра показать.
- В каком состоянии находится Исмаили? Когда мы сможем его снова увидеть на поле?
Я бы очень хотел дать конкретный ответ, но пока не могу. Исмаили переживает процесс интеграции, который может занять от нескольких дней до нескольких недель. Он чувствует определенный дискомфорт и нам нужно немного подождать, чтобы он снова набрал форму и снова был готов помочь нашей команде.
- Мораес пропустил несколько матчей на сборах. Не сильно ли это повлияло и в какой он сейчас форме?
Я люблю, когда у нас много доступных игроков, чтобы у нас был широкий выбор состав. Этот сезон очень нетипичен. Пандемия действует на всех в мире и на нас тоже. Мы не ищем отговорок, но таковые реалии. У нас были некоторые сложности с созданием моментов и реализаций. Мы всегда смотрим на количественную динамику, но многое зависит от индивидуальных действий. Мораес хорошо поработал на сборах. Надеюсь, что завтра он проведет хороший матч и поможет нашей команде добыть победу.
- Насколько сильно могут повлиять новые погодные условия?
- Я думаю, что погодные условия не повлияют на команды. Обе команды любят владеть мячом и контролировать игру. Если это есть в ДНК-команды, то в любую погоду они будут демонстрировать свой футбол. Завтра обе команды будут стараться владеть мячом и создавать моменты. Я говорил, что у нас есть проблемы с созданием моментов и их реализацией, но это касается последних матчей. Если брать в целом, то УПЛ мы забили больше всех. Мы стараемся создавать и забивать все больше и больше. Это мои амбиции заставляют меня говорить об этом.
Если посмотреть на нашу кампанию в Лиге Чемпионов, то там есть два матча против "Боруссии", которые были не самыми лучшими. Но в играх против итальянского гранда, где в атаке играли Лукаку и Мартинес, мы не пропустили ни одного гола. Мы знаем, чего мы хотим, и мы хотим все больше и больше.
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