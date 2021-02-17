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Соломон: В Тель-Авиве 21-23 градуса, а в Киеве минус 10. Специфически
Манор Соломон - о матче с Маккаби
shakhtar.com
Полузащитник "
– Что для тебя значит матч с "Маккаби"?
– Для меня это не очень стандартная встреча. Я приехал в свою страну, могу увидеться с друзьями. Но главная цель завтра – представить себя и "Шахтер" в лучшем свете и добиться результата, который мы хотим.
- Что поменялось в твоей игре за сборную и вообще после переезда в "Шахтер?"
– Я приехал в "Шахтер" два года назад, когда мне было 19. Уже тогда я играл в сборной, но ясно, что я работаю с выдающимися игроками и тренерами. Мой статус изменился в национальной сборной. Считаю, что сейчас играю намного лучше. Есть влияние постоянной работы в клубе такого уровня, как "Шахтер".
- Шуточный вопрос. Надеешься ли ты завтра выйти в стартовом составе?
– Мистер Каштру говорил, что он еще не принял никакого решения относительно стартового состава. Как любой игрок, я надеюсь, что выйду с первых минут и покажу себя с лучшей стороны.
- Ты уже встретился с родителями? Как вам смена погоды после Украины?
– Я еще не видел своих родителей, надеюсь, завтра утром у меня будет такая возможность. В Тель-Авиве было 21-23 градуса, а в Киеве минус 10. Специфически. Когда мы приехали погода поменялась, надеюсь, она улучшится. Но меня интересует завтрашний матч.
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