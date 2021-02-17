Соломон: В Тель-Авиве 21-23 градуса, а в Киеве минус 10. Специфически

Полузащитник " Шахтера " Манор Соломон ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед первым матчем 1/16 финала ЛЕ против "Маккаби" Тель-Авив.

– Что для тебя значит матч с "Маккаби"?

– Для меня это не очень стандартная встреча. Я приехал в свою страну, могу увидеться с друзьями. Но главная цель завтра – представить себя и "Шахтер" в лучшем свете и добиться результата, который мы хотим.

- Что поменялось в твоей игре за сборную и вообще после переезда в "Шахтер?"

– Я приехал в "Шахтер" два года назад, когда мне было 19. Уже тогда я играл в сборной, но ясно, что я работаю с выдающимися игроками и тренерами. Мой статус изменился в национальной сборной. Считаю, что сейчас играю намного лучше. Есть влияние постоянной работы в клубе такого уровня, как "Шахтер".

- Шуточный вопрос. Надеешься ли ты завтра выйти в стартовом составе?

– Мистер Каштру говорил, что он еще не принял никакого решения относительно стартового состава. Как любой игрок, я надеюсь, что выйду с первых минут и покажу себя с лучшей стороны.

- Ты уже встретился с родителями? Как вам смена погоды после Украины?

– Я еще не видел своих родителей, надеюсь, завтра утром у меня будет такая возможность. В Тель-Авиве было 21-23 градуса, а в Киеве минус 10. Специфически. Когда мы приехали погода поменялась, надеюсь, она улучшится. Но меня интересует завтрашний матч.