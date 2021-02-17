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Форвард Брюгге: Мы выиграли 10 поединков подряд. Завтра просто хотим выиграть еще один
Зимняя погода бельгийцев не пугает
ФК Брюгге
Нападающий “Брюгге” Бас Дост ответил на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции накануне первого матча 1/16 финала
"Несколько ключевых игроков не прилетело в Киев из-за коронавируса. Конечно, это расстраивает, но что поделать. У нас есть много классных исполнителей, которые могут заменить выбывших.
Я уже играл в четвертьфиналах Лиги Европы несколько раз. Это также одна из причин, по которой я пришел в "Брюгге", потому что мы играем в еврокубках. Мои ожидания от матча высоки, мы выиграли 10 поединков подряд и завтра просто хотим выиграть следующий.
Погода? Конечно, в Киеве холодно, но я не имею ничего против играть при таких условиях. Я действительно в Киеве еще не выходил на улицу из отеля, но это те обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Нельзя списывать неудачи на погоду. Есть как есть, будем делать свою работу", - сказал Дост.
Напомним, что матч пройдет 18-го февраля, но из-за погоды
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