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Форвард Брюгге: Мы выиграли 10 поединков подряд. Завтра просто хотим выиграть еще один

Лига Европы
(1 голосов)

Зимняя погода бельгийцев не пугает

Форвард Брюгге: Мы выиграли 10 поединков подряд. Завтра просто хотим выиграть еще один

ФК Брюгге

Новина українською

Нападающий “Брюгге” Бас Дост ответил на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы с “Динамо”.

"Несколько ключевых игроков не прилетело в Киев из-за коронавируса. Конечно, это расстраивает, но что поделать. У нас есть много классных исполнителей, которые могут заменить выбывших.

Я уже играл в четвертьфиналах Лиги Европы несколько раз. Это также одна из причин, по которой я пришел в "Брюгге", потому что мы играем в еврокубках. Мои ожидания от матча высоки, мы выиграли 10 поединков подряд и завтра просто хотим выиграть следующий.

Погода? Конечно, в Киеве холодно, но я не имею ничего против играть при таких условиях. Я действительно в Киеве еще не выходил на улицу из отеля, но это те обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Нельзя списывать неудачи на погоду. Есть как есть, будем делать свою работу", - сказал Дост.

Напомним, что матч пройдет 18-го февраля, но из-за погоды УЕФА перенес начало игры с 19:55 на 17:00.

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В статье: Бас Дост Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
17.02.2021 в 21:09
Скромное желание
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команид (Киев)
17.02.2021 в 20:58
Не пойму, зачем его перенесли на 17:00, что за бред?все люди ещё на работе, как смотреть?
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