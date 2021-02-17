Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Брюгге: Перед вылетом в Киев спал хорошо, никаких проблем
Предматчевая пресс-конференция тренера Брюгге
dynamo.kiev.ua
Тренер "Брюгге" Рик де Мил перед киевским матчем 1/16 финала
— Кто вам звонил в холле гостиницы недавно?
— Мне звонил один из наших сотрудников, ему не удалось поехать с нами в Киев, но он пожелал нам удачи.
— Ви хорошо спали перед вылетом в Киев?
— Да, никаких проблем, я спал хорошо. Я постоянно нахожусь в контакте с нашим главным тренером, надеюсь, нам удастся добиться положительного результата завтра.
— Вы разбирали уже игру "Динамо"?
— Да, конечно, мы уделили много времени на теоретических занятиях игре "Динамо". Наши футболисты хорошо готовы к завтрашней игре. Надеюсь, нам удастся достичь положительного результата.
— Все ли игроки готовы к поединку?
— Да, абсолютно, у нас еще будет тренировка, но все, кто приехали в Киев, готовы играть.
— Удастся ли вам прогуляться по Киеву?
— Я слышал, что сейчас прогулки по Киеву ограничены, поэтому мы останемся в гостинице и сконцентрируемся на подготовке к матчу.
Популярное сейчас
- Суркис: Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров года попал Мирча Луческу
- Матч Динамо - Брюгге начнется раньше запланированного срока (обновлено)
- От улыбки станет всем светлей: Куман взбесил фанатов Барселоны своей реакцией на поражение от ПСЖ
- Динамо - Брюгге. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
Новости по теме
- 23:02 Украинские Хавбек Олимпика: Никогда в жизни мне не приходилось играть при такой температуре, просто безумие
- 22:25 Украинские Бетао: Не вижу в Хачериди ничего экстраординарного. В Бразилии много таких защитников
- 21:14 Украинские Бетао о расизме в Украине: Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь