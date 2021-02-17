Тренер Брюгге: Перед вылетом в Киев спал хорошо, никаких проблем

Тренер "Брюгге" Рик де Мил перед киевским матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Динамо" ответил на вопросы журналистов.

— Кто вам звонил в холле гостиницы недавно?

— Мне звонил один из наших сотрудников, ему не удалось поехать с нами в Киев, но он пожелал нам удачи.

— Ви хорошо спали перед вылетом в Киев?

— Да, никаких проблем, я спал хорошо. Я постоянно нахожусь в контакте с нашим главным тренером, надеюсь, нам удастся добиться положительного результата завтра.

— Вы разбирали уже игру "Динамо"?

— Да, конечно, мы уделили много времени на теоретических занятиях игре "Динамо". Наши футболисты хорошо готовы к завтрашней игре. Надеюсь, нам удастся достичь положительного результата.

— Все ли игроки готовы к поединку?

— Да, абсолютно, у нас еще будет тренировка, но все, кто приехали в Киев, готовы играть.

— Удастся ли вам прогуляться по Киеву?

— Я слышал, что сейчас прогулки по Киеву ограничены, поэтому мы останемся в гостинице и сконцентрируемся на подготовке к матчу.