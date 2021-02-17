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Тренер Маккаби: Приятно пересечься со своим бывшим клубом, но эти чувства не повлияют на завтрашний матч
Наставник Маккаби обещает дать бой горнякам
ФК Маккаби
Главный тренер "Маккаби" Патрик ван Леувен перед домашним матчем 1/16 финала
"Наша тактика на матч? Ее вы увидите завтра. Мы уважаем соперника, но не боимся. Мы будем готовы показать свое качество. Мы знаем, на каком уровне играет наш соперник, и готовы показать свои лучшие качества. В последние недели мы видели команду, которая хочет играть и биться до последней минуты, и это то, что будет сделано и в предстоящей игре.
Состав? Джонатан Коэн не будет играть. Что касается остальных игроков, все в обойме и готовятся к игре.
Плотный график? Каждую неделю мы находим правильный состав, а также немного думаем о следующей игре. По большому счету, мы смотрим на каждую игру отдельно. Я думаю, что у нас достаточно широкий состав, чтобы справиться с таким графиком без потери качества.
Да, раньше я работал в "Шахтере", и от этого сотрудничества у меня остались только приятные воспоминания. Я знаю клуб, это был хороший эпизод моей карьеры, который мне очень приятно вспоминать, и приятно встретить свой предыдущий клуб в такие моменты. Но эти приятные чувства никак не повлияют на завтрашний матч", - сказал ван Леувен.
Напомним, что поединок "Маккаби"- "Шахтер" состоится 18 февраля в Тель-Авиве. Матч начнется в 22:00.
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