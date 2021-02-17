Тренер Маккаби: Приятно пересечься со своим бывшим клубом, но эти чувства не повлияют на завтрашний матч

Главный тренер "Маккаби" Патрик ван Леувен перед домашним матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера" пообщался с журналистами на традиционной пресс-конференции.

"Наша тактика на матч? Ее вы увидите завтра. Мы уважаем соперника, но не боимся. Мы будем готовы показать свое качество. Мы знаем, на каком уровне играет наш соперник, и готовы показать свои лучшие качества. В последние недели мы видели команду, которая хочет играть и биться до последней минуты, и это то, что будет сделано и в предстоящей игре.

Состав? Джонатан Коэн не будет играть. Что касается остальных игроков, все в обойме и готовятся к игре.

Плотный график? Каждую неделю мы находим правильный состав, а также немного думаем о следующей игре. По большому счету, мы смотрим на каждую игру отдельно. Я думаю, что у нас достаточно широкий состав, чтобы справиться с таким графиком без потери качества.

Да, раньше я работал в "Шахтере", и от этого сотрудничества у меня остались только приятные воспоминания. Я знаю клуб, это был хороший эпизод моей карьеры, который мне очень приятно вспоминать, и приятно встретить свой предыдущий клуб в такие моменты. Но эти приятные чувства никак не повлияют на завтрашний матч", - сказал ван Леувен.

Напомним, что поединок "Маккаби"- "Шахтер" состоится 18 февраля в Тель-Авиве. Матч начнется в 22:00.