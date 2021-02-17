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Забарный перед матчем с Брюгге вернулся в общую группу Динамо
Динамо провело последнюю тренировку перед Брюгге
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
Также в среду утром футболисты, тренерский штаб и весь персонал первой команды сдали очередные тесты на COVID-19.
После обеда команда провела тренировку на стадионе имени "Лобановского".
Отметим возвращение в общую группу Ильи Забарного, который пропустил матч с "Олимпиком" из-за травмы колена.
Напомним, что матч пройдет 18-го февраля, но из-за погоды УЕФА перенес начало игры с 19:55 на 17:00.
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