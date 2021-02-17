Забарный перед матчем с Брюгге вернулся в общую группу Динамо

Киевское " Динамо " провело заключительную тренировку перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге".

Также в среду утром футболисты, тренерский штаб и весь персонал первой команды сдали очередные тесты на COVID-19.

После обеда команда провела тренировку на стадионе имени "Лобановского".

Отметим возвращение в общую группу Ильи Забарного, который пропустил матч с "Олимпиком" из-за травмы колена.

Напомним, что матч пройдет 18-го февраля, но из-за погоды УЕФА перенес начало игры с 19:55 на 17:00.