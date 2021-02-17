Соболь: Сначала хотим пройти Динамо, а потом уже будем двигаться шаг за шагом

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь, несмотря на дисквалификацию, прибыл со своей командой на матч 1/16 финала ЛЕ против "Динамо".

"Рад вернуться в Украину. Всегда приятно возвращаться домой.

Приехали добыть положительный результат. У нас есть свои цели в Лиге Европы, мы настроены серьезно. Хотим пройти как можно дальше. Сначала "Динамо", а потом уже будем двигаться шаг за шагом", – сказал Соболь.

Напомним, что матч пройдет 18-го февраля, но из-за погоды УЕФА перенес начало игры с 19:55 на 17:00.