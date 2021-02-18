Горе от ума, или Как ученый Миньоле совершал глупости в Ливерпуле

Никакой не секрет, что большинство футболистов те еще интеллектуалы.

Виталий Миколенко не вспомнил, когда распался Советский Союз. Марьян Швед не заговорил на английском после шести месяцев в Глазго. Анализировать последние видео Алиева вообще предоставим экзорцистам.

А вот Симон Миньоле другой. Пока его одноклубники нежились под летним солнышком, наслаждаясь каникулами, он штудировал политологию в Католическом университете Левена. Вратарь продолжил учебу даже после перехода в "Сандерленд" в 2010 году и получил научную степень. Он говорит на пяти языках, его однокурсники работают в бельгийском парламенте, а жена - помощник адвоката.

Миньоле и сам признает, что в нем очень мало от типичного современного футболиста, на которых ежегодно обогащаются элитные бренды.

"Я не из тех, кто поддается импульсу и способен на сумасшедшие вещи. Я не куплю себе "Феррари" просто потому, что могу, как это делают многие футболисты. У меня такой характер. Я был таким в школе, университете, и такой же я на футбольном поле", - говорит бельгиец.

Короче, типичный "сын маминой подруги". На работе ни единого опоздания; родители и жена от него в восторге; таблоиды в его сторону даже не смотрят, понимая, что гиблое дело. Идеальный парень.

Одна только беда - шанс всей своей жизни он не использовал, причем во многом из-за собственной идеальности.

***

Миньоле попал на "Энфилд" летом 2013-го с подачи Брендана Роджерса. "Ливерпуль" заплатил 9 млн фунтов, и когда в дебютной игре со "Стоком" бельгиец отбил пенальти Джонатана Уолтерса, СМИ заговорили о "наследнике Пепе Рейны".

"Ливерпуль" в том году боролся за титул, так что простим журналистам их розовые очки. Статистика уже тогда была не особо благосклонной к Миньоле. Он отыграл все 38 матчей в АПЛ, в которых красные пропустили 50 голов. Для контекста, у "Сити" - 38, у "Челси" - 27, у "Арсенала" - 41.

Симон, как говорится, "не тащил". В следующем чемпионате-2014/15 у голкипера было 13 матчей "на ноль", но "Ливерпуль" пропустил в АПЛ 48 голов, завершив сезон поражением "Астон Вилле" 1:6. Роджерс даже сажал Миньоле в запас, давая шанс Брэду Джонсу, но австралиец выступил еще эпичнее - пять пропущенных в двух матчах и травма в третьем.

Это был поединок с "Бернли". Миньоле тогда вышел со скамейки и совершил ЭТО. На трибунах смеялись и свои, и чужие.

В какой-то момент Симон сломался и поставил ляпы на поток. Он не мог нормально сыграть на выходе, позволяя соперника с метра расстреливать ворота.

Миньоле не сумел отразить несложный удар Альваро Негредо в принципиальной игре против "Сити".

В Лиге чемпионов бельгиец подарил сенсационную ничью "Лудогорцу", отбив прямо перед собой далеко не самый сложный мяч.

Против "Бордо" в Лиге Европы вообще продержал мяч в руках 22 секунды, привезя на свои ворота свободный удар, с которого французы забили.

И это только за два сезона. Просто удивительно, что в "Ливерпуле" это все терпели, подвозя Миньоле еще более нелепых "конкурентов". При упоминании Адама Богдана на "Энфилде" до сих пор крестятся и трижды стучат по дереву. Не вырос в большого мастера и Дэнни Уорд.

***

Миньоле не дурак и понимал, что вредит "Ливерпулю" чаще, чем помогает. Но это лишь закапывало его в еще более глубокий кризис. Вратарь начал зачитываться биографией Роберта Энке - известного немецкого голкипера, бросившегося под поезд после длительной депрессии.

В клубе лучшим другом для Миньоле стал психолог Стив Питерс. После каждого хорошего матча вратарь не забывал его благодарить.

"Стив приходил вместе с тренерами, чтобы убедиться, что я достаточно решителен и моя голова ничем не забита. Он дал мне несколько важных советов, особенно после игры с "Бернли". Это мне очень помогает", - рассказывал голкипер.

Впрочем, в следующих матчах Симон ошибался, как и раньше. Казалось, он неисправим. Например, в игре с "Лестером" он пропустил от Варди метров с 30, совершенно потеряв ворота.

В финале Кубка лиги против "Ман Сити" умудрился пропустить от Фернандиньо в простой ситуации.

Когда клуб дал ему новый долгосрочный контракт, это выглядело даже не сенсацией, а отрицанием реальности. Миньоле не тянул уровень "Ливерпуля". И то, что его новый конкурент Лорис Кариус выступал еще хуже, никак его не оправдывало. В сезоне-2016/17 бельгиец отразил лишь 59% ударов, летевших в створ ворот. Меньше во всей АПЛ было только у Джо Харта.

Даже сами ливерпульцы еле это терпели. Так, после фееричного "no look save" в матче с "Челси" нервы сдали у Стиви Джи: "Да все на свете слышали тот свисток, кроме Миньоле, занимавшегося не своим делом!"

А что же Симон? Он продолжал копаться в себе. Однажды это надоело даже его жене Жасмин, которая на некоторое время образумила супруга, просто заявив, что тот переоценивает собственную роль на поле.

Миньоле и сам признает, что это так. Как любой разумный человек он осознает свои слабые места и… еще больше погрязает в размышлениях об их природе.

"Наверное, я всегда перебарщивал с этим. Меня так воспитали, я всегда был склонен думать о многих вещах. Это в чем-то хорошо - например, у меня никогда не было проблем с дисциплиной. Но есть и обратная сторона. На поле, когда идет атака на твои ворота, нужно решение принимать за доли секунды. Лучше поступить неправильно, чем задуматься и не сделать ничего. А я на это не всегда способен", - сокрушался вратарь.

Он работал над собой, даже подавал некие признаки выздоровления. Иные его матчи заставляли взглянуть на Симона по-другому. Но шло время - и Миньоле опять "зависал" по ходу матчей, организуя команде проблемы.

***

С этим нужно было что-то делать - и так на "Энфилде" появился Алисон Бекер.

Безусловно, ключевое влияние на трансфер бразильца имел перфоманс Лориса Кариуса в киевском финале Лиги чемпионов с "Реалом". Но и роль Миньоле недооценивать не стоит. Он целых пять лет трудился, чтоб "Ливерпуль" таки потратился на топового стража ворот.

Поначалу Симон остался у Алисона дублером - выходил в кубковых матчах, подменял бразильца, когда тому нездоровилось. Но ляпы никуда не делись. Наверное, один из последних - в товарняке против "Спортинга". Тогда мы еще не знали, что автор гола - Бруно Фернандес - станет лидером "МЮ".

Зато одно мы знали точно - Миньоле оставался верен себе. Все шесть лет в "Ливерпуле" бельгиец рассуждал о природе своих ошибок, но сильнее от этого не заиграл. Юрген Клопп недолго думал и убрал из клуба доктора Питерса. Алисон прекрасно справлялся и без советов докторов.

Миньоле не указывали на дверь, но бельгиец сам решил, что в запас ему рановато. Отметив победу в ЛЧ, в которой он не сыграл ни минуты, Симон собрал вещи и укатил в "Брюгге", где уже полтора сезона просто радуется жизни. Чемпионат-2019/20 команда закончила с 15 очками отрыва от ближайшего конкурента; в текущем отрыв после 26 туров достиг 13 баллов.

Миньоле признает, что "Брюгге" - слишком большой клуб для своей лиги". Положа руку на сердце, Симон тоже для нее слишком большой вратарь. В 2020 году он выдал блестящие 16 "сухарей". Мастерство все еще при нем, да и физическая форма в большом порядке.

Однако в топ-лиге шансов у него и сейчас не было бы никаких. Просто факт: за "Брюгге" Симон играет под номером 88, потому что "за свою первую команду он играл под номером 22, а "Брюгге" - его 4-й клуб в карьере".

Без шуток, он слишком много думает. На футбольном поле это наказуемо.