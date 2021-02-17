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Вербич и Гармаш не помогут Динамо в первом матче с Брюгге
Новости из лазарета киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" в первом матче 1/16 финала
Пока что после повреждения восстановился и
В то же время, Беньямин Вербич пока еще не готов к работе в общей группе после травмы задней поверхности бедра. Словенец по-прежнему занимается по индивидуальной программе.
Не скоро вернется на поле и полузащитник Денис Гармаш, у которого на ноге лангета после травмы ахиллового сухожилия.
Кроме того, в лазарете "Динамо" продолжают оставаться Владимир Костевич, Никита Бурда, Клейтон, Тудор Белуце.
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