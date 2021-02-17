Вербич и Гармаш не помогут Динамо в первом матче с Брюгге

Киевское "Динамо" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" не сможет рассчитывать на нескольких футболистов, которые продолжают восстанавливаться после травм.

Пока что после повреждения восстановился и готовится к игре защитник Илья Забарный.

В то же время, Беньямин Вербич пока еще не готов к работе в общей группе после травмы задней поверхности бедра. Словенец по-прежнему занимается по индивидуальной программе.

Не скоро вернется на поле и полузащитник Денис Гармаш, у которого на ноге лангета после травмы ахиллового сухожилия.

Кроме того, в лазарете "Динамо" продолжают оставаться Владимир Костевич, Никита Бурда, Клейтон, Тудор Белуце.