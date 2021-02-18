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Футболисты Шахтера провели тренировку перед матчем с Маккаби

Лига Европы
(2 голосов)

Команда готовится к поединку в ЛЕ

Футболисты Шахтера провели тренировку перед матчем с Маккаби

фото - ФК Шахтер

Новина українською

Вечером 17 февраля "Шахтер" провел предматчевую тренировку на поле стадиона "Блумфилд" в Тель-Авиве, где в четверг состоится игра с местным "Маккаби". Газон опробовали все 23 футболиста, которых Луиш Каштру взял в Израиль. Занятие продлилось 50 минут.

В городе, как и по всему Израилю, сейчас дожди, средняя температура воздуха – от 9 до 13 градусов. Однако погода не сказалась на работе "горняков", – все занимались с самоотдачей и пребывали в хорошем настроении.

Напомним, что сегодня, 18 февраля в 22:00 в Тель-Авиве состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Маккаби" – "Шахтер".

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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