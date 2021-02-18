Хорошо ли вы помните выступления Шахтера и Динамо в плей-офф Лиги Европы? Тест

Сегодня, 18 февраля, "Шахтер" и "Динамо" начинают свой путь в плей-офф Лиги Европы 2020/21. "Горняки" в 1/16 финала на выезде встретятся с "Маккаби" Тель-Авив, а киевляне дома будут принимать "Брюгге".

Мы предлагаем вам вспомнить прошлые выступления "Динамо" и "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы (начиная с сезона 2009/10), пройдя наш тест.