Лига Европы
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Хорошо ли вы помните выступления Шахтера и Динамо в плей-офф Лиги Европы? Тест
Освежите в памяти еврокубковые приключения наших грандов за три минуты
Сегодня, 18 февраля, "Шахтер" и "Динамо" начинают свой путь в плей-офф Лиги Европы 2020/21. "Горняки" в 1/16 финала на выезде встретятся с "Маккаби" Тель-Авив, а киевляне дома будут принимать "Брюгге".
Мы предлагаем вам вспомнить прошлые выступления "Динамо" и "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы (начиная с сезона 2009/10), пройдя наш тест.
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