Маккаби Тель-Авив – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/16 финала второго по значимости европейского турнира между "Маккаби" из Тель-Авива и донецким "Шахтером".

"Горняки" отправятся в Израиль, чтобы сыграть с местным "Маккаби". Насколько хорошо Луиш Каштру подготовил своих подопечных на зимних сборах? Готова ли команда из Тель-Авива сражаться с украинским грандом на равных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 18 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Георгий Грошев и Егор Старков