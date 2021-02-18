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Маккаби Тель-Авив – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы
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Derby
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/16 финала второго по значимости европейского турнира между "Маккаби" из Тель-Авива и донецким "Шахтером".
"Горняки" отправятся в Израиль, чтобы сыграть с местным "Маккаби". Насколько хорошо Луиш Каштру подготовил своих подопечных на зимних сборах? Готова ли команда из Тель-Авива сражаться с украинским грандом на равных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 18 февраля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Георгий Грошев и Егор Старков
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