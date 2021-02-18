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ФОТО. Брюгге провел тренировку перед игрой с Динамо

Лига Европы
(1 голосов)

Бельгийская команда готовится к встречи с "Динамо" в ЛЕ

ФОТО. Брюгге провел тренировку перед игрой с Динамо

фото - ФК Динамо Киев

Новина українською

Накануне первого поединка с киевским "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы бельгийский "Брюгге" испытал поле НСК "Олимпийский, на котором состоится встреча.

"Черно-синие" вылетели в Киев в среду утром, предварительно собравшись на клубной базе на завтрак, после чего отправились в аэропорт "Остенде-Брюгге". Прибыв в столицу Украины в обеденное время, бельгийцы заселились в отель Hyatt Regency. А вечером команду ожидали регламентные предматчевые мероприятия - пресс-конференция и тренировка на НСК "Олимпийский".

В общении с бельгийскими и украинскими СМИ принял участие Рик где Мил - главный тренер молодежной команды "Брюгге", который вынужденно заменил Филиппа Клемана, получившего положительный тест на коронавирус и оставшегося в Бельгии вместе со своими ассистентами и несколькими подопечными. Компанию тренеру составил опытный голландский форвард Бас Дост - результативный зимний новичок команды, который уже отметился 6-ю забитыми мячами с начала года.

Оба представителя "Брюгге" отметили, что со всей серьезностью готовятся к поединку с "Динамо" и надеются на положительный для своей команды результат в завтрашней встрече.

После завершения пресс-конференции бельгийцы вышли на поле НСК "Олимпийский", которое, несмотря на морозную погоду, сохраняющуюся уже длительное время, находится в хорошем состоянии и готово принять матч европейского уровня.

В составе делегации "Брюгге" в Киев прибыл украинский защитник Эдуард Соболь, который пропустит первый поединок с "Динамо" из-за дисквалификации, однако принял участие в тренировке вместе со своими партнерами.

В четверг утром бельгийцы проведут еще одну предматчевую тренировочную сессию - уже на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. А в 17:00 финский арбитр Маттиас Гестраниус даст стартовый свисток киевского поединка 1/16 финала Лиги Европы.
ФОТО. Брюгге провел тренировку перед игрой с Динамо - изображение 1

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (5)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.02.2021 в 12:10
Реально а где результаты доп тестов. Вдруг что сразу карантин
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.02.2021 в 11:45
Добре, що гра відбудеться.
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0
0
velo1925 (Kharkiv)
18.02.2021 в 11:35
Стоп а где результаты тестирования, вчера об этом все жужали а сегодня забыли ? нет новостей никаких позитивные или все отрицательные, или наш МОЗ постеснялся и так всех пропустил мол играйте для вас особенные правила - можете ничего не сдавать
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Обценьки з Ti (Балаклава)
18.02.2021 в 11:11
тест
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+1
0
Po4eson (Одесса)
18.02.2021 в 12:16
Ковид тест. Где???
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