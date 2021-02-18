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ФОТО. Брюгге провел тренировку перед игрой с Динамо
Бельгийская команда готовится к встречи с "Динамо" в ЛЕ
фото - ФК Динамо Киев
Накануне первого поединка с киевским "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы бельгийский "Брюгге" испытал поле НСК "Олимпийский, на котором состоится встреча.
"Черно-синие" вылетели в Киев в среду утром, предварительно собравшись на клубной базе на завтрак, после чего отправились в аэропорт "Остенде-Брюгге". Прибыв в столицу Украины в обеденное время, бельгийцы заселились в отель Hyatt Regency. А вечером команду ожидали регламентные предматчевые мероприятия - пресс-конференция и тренировка на НСК "Олимпийский".
В общении с бельгийскими и украинскими СМИ принял участие Рик где Мил - главный тренер молодежной команды "Брюгге", который вынужденно заменил Филиппа Клемана, получившего положительный тест на коронавирус и оставшегося в Бельгии вместе со своими ассистентами и несколькими подопечными. Компанию тренеру составил опытный голландский форвард Бас Дост - результативный зимний новичок команды, который уже отметился 6-ю забитыми мячами с начала года.
Оба представителя "Брюгге" отметили, что со всей серьезностью готовятся к поединку с "Динамо" и надеются на положительный для своей команды результат в завтрашней встрече.
После завершения пресс-конференции бельгийцы вышли на поле НСК "Олимпийский", которое, несмотря на морозную погоду, сохраняющуюся уже длительное время, находится в хорошем состоянии и готово принять матч европейского уровня.
В составе делегации "Брюгге" в Киев прибыл украинский защитник Эдуард Соболь, который пропустит первый поединок с "Динамо" из-за дисквалификации, однако принял участие в тренировке вместе со своими партнерами.
В четверг утром бельгийцы проведут еще одну предматчевую тренировочную сессию - уже на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. А в 17:00 финский арбитр Маттиас Гестраниус даст стартовый свисток киевского поединка 1/16 финала Лиги Европы.
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