Сергей Ященко: Если Шахтер избежит недооценки Маккаби, все у него получится

Легенда "Шахтера" Сергей Ященко оценил шансы "горняков" в противостоянии с "Маккаби" Тель-Авив в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- В каком состоянии находится "Шахтер" накануне поединка с "Маккаби"?

- Всегда говорил, что матчи европейского уровня разняться от внутреннего чемпионата. Думаю, мы увидим совсем другой "Шахтер" по сравнению с тем, который видели против "Колоса". И настрой, и исполнительское мастерство, да и хорошее поле - все это будет способствовать качественной игре со стороны подопечных Каштру. Многое зависит от того, как команда подготовилась за период сборов, на прежнем ли уровне игроки восстановили свои технические навыки и физическую форму, плюс, как разобрали и посмотрели соперника, оценили его сильные и слабые стороны. Все это в совокупности показывает готовность команды. Предполагаю, игра будет и зрелищной, и голевой.

- Многие думают, что "Маккаби" проходной соперник для "Шахтера". Но бывший тренер сборной Израиля и того же "Маккаби" Авраам Грант предостерегает, что "горнякам" будет не так легко с их соперником.

- Понятно, что тренер этим высказыванием поддерживает психологически свою бывшую команду. Но согласитесь, чемпионат Израиля уровнем ниже, чем украинский. В свою очередь уровень игры и международного опыта у "Шахтера" больше. Поэтому у донетчан в этом преимущество, ведь они играли и не с такими клубами. За последнее полугодие силу "Шахтера" почувствовали на себе и "Реал", и "Интер". Главное - соответствующий настрой, не должно быть никакой недооценки соперника, и тогда все получится. Они должны продемонстрировать все свои лучшие качества.

Мы можем предполагать, догадываться, но игра все покажет, и тогда можем сопоставить силы соперников. Обстоятельства помешали показать качественный футбол в противостоянии с "Колосом", в Израиле будет все да наоборот. Отличная погода, хорошее поле, нужно только выйти и доказать. Еще раз повторюсь: матчи в чемпионате и еврокубков сильно разнятся. Сразу вспоминается как "Шахтер" блекло сыграл против "Ворсклы" вничью 1:1, а буквально через два дня дал бой миланскому "Интеру", отобрав у них очки. Эти матчи две большие разницы! Класс игроков "Шахтера" все-таки выше, чем у "Маккаби", поэтому ждем с оптимизмом предстоящий поединок. А есть еще ответная игра! По суме двухраундового противостояния "горняки" должны пройти дальше. Желаем им успеха.

Напомним, матч "Маккаби" - "Шахтер" состоится в четверг, 18 февраля, начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.