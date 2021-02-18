Экс-игрок Динамо: Шансы динамовской молодежи 50 на 50. Они способны диктовать условия

Экс-защитник "Динамо" Тарас Михалик рассказал, кому отдает предпочтение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и бельгийским "Брюгге". Матч состоится сегодня, 18 февраля в Киеве.

"Отсутствие приболевшего главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана не должно расслабить динамовцев. Убежден, что даже при такой форс-мажорной ситуации в бельгийской команде имеются запасные рычаги управления, как подготовительным тренировочным процессом, так и непосредственно во время поединка. Наоборот, это обстоятельство может только послужить для игроков "Брюгге" дополнительной мотивацией, помочь сплотиться. Это хозяевам необходимо обязательно учесть.

Конечно, многое будет зависеть и от того, кто быстрее сумеет адаптироваться к морозной погоде. Синоптики прогнозируют, что во время поединка будет -12. Мне приходилось играть при -16 и даже -18. Если откровенно, то холод, прежде всего, мешает сконцентрироваться, но с этим уже ничего не поделаешь. Главное, что обе команды будут находиться в одинаковом положении и надеюсь, что бойцовский характер у киевлян окажется крепче.

Как бы не было сложно, я верю в динамовскую молодежь. До игры всегда шансы 50 на 50, однако, мне кажется, что благодаря лучшей организации командных действий именно наши ребята будут диктовать условия. Опытнейший тренер Мирча Луческу уже доказывал, что любит возиться с молодежью, находить с ней общий язык. И динамовцы отвечают румынскому специалисту взаимностью. Важно, что у киевлян с обучаемостью все в порядке, они прибавили в культуре паса, не спешат избавляться от мяча.

На мой взгляд, динамовцы при поддержке родных стен должны не только преуспеть в поиске уязвимых мест в оборонительных порядках "Брюгге", но и надежно сыграть у своих ворот", - сказал Михалик.